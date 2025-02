La fiducia, si dice, è fragile come un cristallo, e questa verità si è rivelata amara per un automobilista di Parma, vittima di una truffa anello oro orchestrata con astuzia. L’episodio si è svolto in una strada periferica di Sala Baganza, dove un uomo, spacciandosi per cittadino britannico, ha fermato un automobilista 58enne con una storia apparentemente strappalacrime. Ha dichiarato di dover raggiungere il fratello ricoverato in ospedale, ma di non avere denaro sufficiente per il carburante.

La truffa a Parma

Con abilità persuasiva, il truffatore ha convinto la vittima ad accompagnarlo a un bancomat di Collecchio, dove si è fatto consegnare 400 euro. In cambio, ha lasciato due anelli, spacciati per oro massiccio, e un numero di telefono promettendo di restituire il denaro il giorno successivo. Tuttavia, il 58enne ha scoperto la verità quando, non riuscendo a contattare il sedicente britannico, ha fatto esaminare gli anelli, scoprendo che si trattava di semplice bigiotteria priva di valore.

Non appena realizzato l’inganno, l’uomo ha sporto una denuncia truffa presso i Carabinieri di Calestano. Le indagini hanno portato a una svolta grazie alle telecamere di videosorveglianza, che hanno permesso di identificare il responsabile: un 53enne di origine romena, senza fissa dimora, ora denunciato per truffa aggravata. Gli inquirenti stanno indagando su possibili collegamenti con episodi simili nella zona.

Appello a fare attenzione

Le forze dell’ordine ribadiscono l’importanza di mantenere alta la guardia di fronte a richieste di denaro da parte di sconosciuti, anche quando sembrano giustificate da emergenze. Episodi come questo evidenziano quanto sia essenziale diffidare di situazioni apparentemente disperate, che potrebbero celare intenti fraudolenti.