Seat Leon Black Edition: prezzo da 21.100 euro

Il nuovo allestimento della compatta spagnola si basa su quello FR ed è compatibile con le medesime motorizzazioni ma è ancora più ricco

I tempi per la nuova Seat Leon, quella di quarta generazione, non sono ancora maturi, e così la Casa spagnola propone un nuovo e appetibile allestimento della sua compatta denominato Black Edition. Il nero, come recita il nome, predomina su tutto, rendendo l’auto ancora più accattivante e misteriosa.

Il prezzo promozionale della Leon con questo allestimento dark parte da 21.100 euro per la versione hatchback e da 21.850 euro per la variante familiare Sportourer ST. A livello di motorizzazioni l’auto in questione presenta la novità del 2.0 TDI 150 CV accoppiato al cambio DSG 7 rapporti, che si unisce alla versione con cambio manuale a 6 rapporti (per la versione 5 porte). Sul fronte diesel la scelta può essere ampliata anche al 1.6 TDI 115 CV con cambio manuale 5 rapporti, mentre tra le varianti a benzina troviamo il 1.0 TSI 115 CV con cambio manuale, il 1.5 Eco TSI 130 CV con cambio manuale e il 1.5 Eco ACT TSI 150 CV con cambio DSG 7 rapporti. Senza contare che la Leon Black Edition può essere scelta anche con alimentazione a metano grazie al nuovissimo 1.5 TGI 130 CV con cambio DSG.

La Leon Black Edition si basa sull’allestimento FR, con cui condivide propulsori e dotazione, per cui accessori come i fari Full LED, l’illuminazione interna a LED, il Media System Plus con schermo da 8 pollici a colori, il volante multifunzione sportivo con leve del cambio (in presenza di cambio DSG), il Drive Profile (disponibile per tutte le motorizzazioni tranne 1.0 TSI, 1.5 TGI a metano e 1.6 TDI) ed il cielo abitacolo nero, sono standard, mentre con questa versione la Leon si arricchisce di sedili sportivi in Alcantara, dei cerchi in lega da 18 pollici Performance Sport Black (cerchi da 17” Dynamic Sport Black per 1.0 TSI e 1.6 TDI), del tetto panoramico apribile a scorrimento elettrico e di dettagli estetici quali calotte, specchietti e griglia frontale in colore nero brillante.

Seat Leon, immagini spia della nuova generazione Vedi tutte le immagini +19