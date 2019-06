Citroen C5 Aircross, protagonista della quinta edizione del Parco Valentino

Citroen partecipa alla quinta edizione del Parco Valentino – suggestivo evento automotive che si svolge all’aperto, considerato più importanti kermesse italiane del settore – che si terrà nella città di Torino dal 19 al 23 giugno 2019, periodo in cui sono previsti oltre 600mila visitatori.

La Casa del Double Chevron sarà una delle protagoniste dell’evento torinese con la nuova C5 Aircross, crossover di punta della Casa francese da poco proposto sul mercato. La vettura oltre a sfoggiare una personalità forte e un design originale può contare su una vasta gamma di personalizzazioni che comprende ben 30 combinazioni per gli esterni.

La C5 Aircross rappresenta al meglio il programma Citroën Advanced Comfort, infatti l’inedito crossover si caratterizza per l’elevato confort e modularità offerti, grazie alla presenza delle Sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi (Progressive Hydraulic Cushions) che abbinate alle sedute Advanced Comfort offrono un’esperienza di guida superiore.

A proposito di modularità, la C5 Aircross può contare su 3 sedili posteriori individuali scorrevoli, ripiegabili e inclinabili, senza dimenticare il generoso vano bagagli che può vantare una capacità di carico che varia da un minimo di 580 litri ad un massimo di 720 litri.

Anche la sicurezza viene messa al primo posto, come sottolinea la ricca dotazione di sistemi di assistenza alla guida tra cui segnaliamo: l’Highway Driver Assist e il Grip Control con Hill Assist Descent, non mancano inoltre le tecnologie dedicate alla connettività per smartphone (Apple CarPlay e Android Auto) che può essere ricaricato anche wireless, senza dimenticare il sistema di settaggio della guida che attraverso le sue modalità permette di adattare le caratteristiche meccaniche del veicolo ai più disparati fondi stradali.

Per quanto riguarda la gamma propulsori, la nuova Citroen C5 Aircross offre quattro motorizzazioni scattanti e dai costi di gestione contenuti. L’offerta delle unità a benzina comprende il PureTech 130 S&S e il più prestazionale Puretech 180 S&S EAT8, mentre sul fronte dei motori a gasolio troviamo il BlueHDi 130 S&S, disponibile anche con trasmissione automatica EAT8 e il top di gamma BlueHDi 180 S&S EAT8.

Declinata negli allestimenti Live, Feel, Shine e Business, la C5 Aircross viene offerta ad un prezzo di listino che parte da 25.700 euro (PureTech 130 S&S Live) e raggiunge i 37.200 euro della versione top di gamma, BlueHDi 180 S&S EAT8 Shine.