Peugeot 2008: arriva la serie speciale Signature

Il suo nome è Peugeot 2008 Serie Speciale Signature e la sua forza è rappresentata da un equipaggiamento di serie completo abbinato ad un prezzo vantaggioso. Infatti, la dotazione comprende cerchi in lega, vetri scuri, passaruota di colore nero, sensori di parcheggio e il Mirror Screen con triple play (Apple CarPlay, Android Auto e MirrorLink). Internamente, la 2008 Signature si caratterizza per finiture specifiche con tessuto Tokyo/Dublin con cuciture a contrasto Blu Cardio.

A livello di motorizzazioni la scelta per l’utente è tra il benzina PureTech da 82 CV o il Diesel BlueHDi da 100 CV, mentre in anteprima arriva la nuova livrea Blu Quasar: ideale per esaltare lo spirito moderno e dinamico del modello.

Si tratta di una variante celebrativa della 2008, un’auto venduta in oltre 1,3 milioni di unità nel mondo e in 130.000 esemplari in Italia. Una serie speciale voluta per rendere omaggio a questo modello che, nella gamma della Casa del Leone, occupa saldamente il terzo gradino del podio tra le vetture più vendute nel nostro Paese.

Il listino per la motorizzazione benzina PureTech 82 S&S è di 19.130 euro, mentre la Diesel BlueHDi 100 S&S ha un costo di 21.830 euro. Più ricca delle sorelle convenzionali, questa 2008 è già ordinabile.