Citroen RaC3 Edition: celebra le corse

La Citroen RaC3 Edition è una serie speciale prodotta in edizione limitata della C3, l’auto che è stata utilizzata come base per realizzare la C3 R5 di Luca Rossetti ed Eleonora Mori che corre nel Campionato Italiano Rally, e la C3 WRC con cui Sébastien Ogier è leader della classifica piloti nel Mondiale Rally.

Per questo motivo i richiami al mondo delle corse sono evidenti: nello specifico, il suo stile esterno esprime un carattere decisamente dinamico grazie al colore Steel Grey della carrozzeria abbinato al tetto Onyx Black. Inoltre, il look è ulteriormente esaltato da dettagli rossi e bianchi, sulle fiancate e sul tetto che riportano alla mente i colori della C3 WRC. La personalizzazione sportiva continua anche all’interno con l’Armonia Urban Red e il badge RaC3 Edition.

Alla dotazione dell’allestimento Shine aggiunge il Pack Navigation (Citroen Connect Nav, Citroën Connect Box, Active Safety Brake), i vetri posteriori oscurati ed i cerchi in lega 17 pollici Cross Black per essere ancora più ricca.

Per avere la Citroen RaC3 Edition, spinta dal moderno tre cilindri PureTech nella versione 110 S&S, bisogna mettere in conto una spesa di 19.650 euro. Con questa cifra si acquista una vettura dalla personalizzazione di stampo racing che sa farsi notare e può contare su una dotazione di tutto rispetto.