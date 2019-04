Audi R8 Coupé e Spyder: prezzi da 197.600 euro

Audi ha dato il via agli ordini per le nuove Audi R8 Coupé e Spyder, che arrivano così ufficialmente sul mercato portando motori più evoluti a tutto vantaggio del piacere di guida e delle prestazioni.

Sia per la Audi R8 Spyder che per la variante Coupé, il punto di forza principale è infatti il propulsore V10 5.2 FSI aspirato sistemato in posizione centrale che ha guadagnato più potenza e coppia rispetto al passato. L’unità viene offerta adesso in due livelli di potenza, con la base d’accesso costituita dalla versione capace di erogare 570 cavalli e 560 Nm, mentre per chi desidera prestazioni ancora più estreme c’è la variante da 620 cavalli e 580 Nm.

Per il benzina V10 da 570 cavalli, Audi dichiara un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi per la R8 Coupé e in 3,5 per la Spyder, per una velocità massima di 324 e 322 km/h rispettivamente. Il 5.2 FSI da 620 cavalli consente invece alla coupé tedesca di toccare i 100 km/h con partenza da fermo in 3,1 secondi e di raggiungere una velocità massima di 331 km/h.

Sul fronte consumi si registrano invece valori che vanno dai 13,1 ai 13,6 litri ogni 100 chilometri percorsi, mentre per quanto riguarda le emissioni i dati di Audi oscillano tra 296 e 306 grammi di CO2 per chilometro, variabili a seconda della motorizzazione e del tipo di carrozzeria scelti.

La dotazione di R8 Coupé e Spyder comprende i cerchi in lega da 19 pollici con disegno a 5 razze a V, le sospensioni magnetoreologiche regolabili, il pacchetto look nero lucido, il volante sportivo multifunzione plus rivestito in pelle, il sistema di navigazione MMI plus con MMI touch, l’assistente al parcheggio plus con retrocamera, i sedili sportivi rivestiti in pelle Nappa, riscaldabili e dotati di regolazione elettrica e pneumatica e i sideblade in argento ghiaccio metallizzato. I prezzi partono da 197.600 euro per la Coupé e da 210.900 euro per la Spyder.