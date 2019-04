Audi S5, arriva il V6 TDI da 347 CV per le varianti Coupé e Sportback

Nonostante il dieselgate e l’attuale demonizzazione delle auto a gasolio, la Casa dei Quattro anelli guarda avanti lanciando sul mercato le sportive Audi S5 Coupé e S5 Sportback equipaggiate con il poderoso V6 3.0 litri TDI mild hybrid in grado di sviluppare ben 347 CV, invece fuori dall’Europa continuerà ad essere proposta la motorizzazione a benzina 3.0 litri TFSI da 354 CV. Per il momento il costruttore teutonico ha diffuso esclusivamente il listino dedicato al mercato tedesco dove le S5 TDI vengono distribuite a partire da 65.300 euro.

Sotto il cofano di Audi S5 Coupé e S5 Sportback batte quindi il noto sei cilindri 3.0 litri turbodiesel ibrido con turbina ad azionamento elettrico in grado di sviluppare ben 347 CV e una coppia massima di 700 Nm, compresa tra i 2.500 e i 3.100 giri. Come anticipato in precedenza, questa unità V6 si avvale di un sistema a 48V abbinato ad una batteria da 0,5 kWh. Quest’ultima alimenta sia il compressore elettrico (riducendo il turbo lag perché in appena 300 millisecondi lo porta a 65.000 giri/min), sia il motorino d’avviamento del propulsore che funziona anche da alternatore, offrendo in questo modo un risparmio di carburante che può raggiungere 0,4 l/100 km.

I vantaggi del mild hybrid non terminano qui, infatti il sistema permette di azionare il sistema Stop&Start già a partire da 22 km/h e di “veleggiare” per un massimo di 40 secondi ad una velocità costante compresa tra i 55 e i 160 km/h. Grazie a queste caratteristiche, la S5 TDI – sia coupé che Sportback – dichiara un consumo nel ciclo misto pari a 6,2 l/100 km. Le prestazioni velocistiche sono ovviamente di primo livello, infatti il Costruttore afferma che la S5 Coupé brucia lo scatto da 0 a 100 km/h in soli 4,8 secondi, la Sportback appena un decimo in più, mentre la velocità massima risulta limitata elettronicamente a 250 km/h per entrambe.

S5 Coupé e S5 Sportback scaricano potenza e coppia sulla trazione integrale quattro con differenziale autobloccante centrale sfruttando il sofisticato cambio automatico tiptronic a otto rapporti. Chi lo desidera può richiedere differenziale posteriore sportivo a controllo elettronico e un assetto sportivo adattivo capaci di esaltare precisione e piacere di guida. La dotazione dell’Audi S5 TDI risulta molto completa, infatti comprende i dettagli aerodinamici pronunciati, cerchi in lega da 18 pollici, proiettori a LED, infotainment MMI e sedili sportivi. Tra gli optional a pagamento più interessanti segnaliamo la strumentazione digitale Audi Virtual Cockpit da 12,3 pollici e l’impianto audio Bang & Olufsen.