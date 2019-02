Nuova Mercedes Classe B 2019: prezzi da 27.140 euro

La nuova generazione della Mercedes Classe B debutta sul mercato italiano diventando protagonista dell’open weekend che si svolgerà nelle concessionarie della Stella a tre punte il 16 e 17 febbraio. La nuova Mercedes Classe B viene proposta in Italia ad un prezzo di listino che parte da 27.140 euro, relativo alla versione B 180 Automatic EXECUTIVE da 136 CV che può vantare una dotazione di accessori offerti di serie ai vertici della categoria. Durante la fase di lancio, l’inedito modello teutonico viene proposto anche con la conveniente offerta finanziaria Merfina Drive Pass che permette di mettersi al volante della Classe B 180d Automatic Sport Plus versando un anticipo di appena 6.300 euro, seguito da 35 canoni mensili da soli 220 euro (Tan fisso 3,90%).

La rinnovata Classe B sfoggia esteticamente un design più sportiveggiante e dinamico, all’interno propone un’abitabilità più generosa, mentre l’offerta di motorizzazioni è stata completamente rinnovata e omologata secondo il nuovo protocollo anti inquinamento Euro 6d-TEMP. La gamma si suddivide in quattro allestimenti denominati: EXECUTIVE, SPORT, SPORT PLUS e PREMIUM, tutti capaci di rispondere alle più svariate esigenze della clientela.

Già a partire dalla variante entry-level denominata “EXECUTIVE” troviamo la mascherina del radiatore con doppia lamella e Stella centrale, le calotte degli specchietti laterali in tinta con la carrozzeria, cerchi da 16 pollici (da 17 pollici per le motorizzazioni più potenti) volante sportivo, inserti carbon look, climatizzatore a controllo automatico e sistema di infotainment MBUX con intelligenza artificiale e schermo da 7 pollici. Salendo di gradino troviamo la versione “SPORT” che si differisce esteticamente dalla precedente variante per la presenza della doppia lamella verniciata in argento, per l’inserto decorativo cromato e per l’elemento cromato nei paraurti anteriore e posteriore. L’effetto scenico viene completato dai listelli sulla linea di cintura color cromo, dai cerchi in lega leggera da 16 pollici (17 pollici per le versioni più potenti) e dai sottoporta in tinta con la carrozzeria.

La versione “SPORT PLUS” aggiunge invece il dettaglio cromato sulla linea dei finestrini, le mascherine dei terminali di scarico integrate, le ruote in lega leggera da 17 pollici e proiettori LED High Performance.

Al top di gamma si posizione l’allestimento “PREMIUM” che si distingue per i fari LED High Performance e la mascherina del radiatore Matrix e lamella singola. Inoltre si aggiungono numerosi elementi sportivi firmati dalla divisione AMG come ad esempio: la grembialatura anteriore e posteriore con mascherine dei terminali di scarico a vista, i rivestimenti dei sottoporta e cerchi in lega leggera AMG da 18 pollici.