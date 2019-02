Volkswagen T-Cross: già ordinabile la First Edition

La Volkswagen amplia verso il basso la gamma SUV, e così dopo la T-Roc ecco che arriva la T-Cross, che verrà proposta prima nell’allestimento First Edition; questa variante arriverà ad aprile, ma intanto, per chi lo volesse, è possibile ordinarla, anche se non c’è al momento un listino ufficiale.

L’unica motorizzazione è la 1.0 TSI abbinata al cambio manuale a 6 marce, mentre l’unica colorazione disponibile è quella Pure White che si abbina alla perfezione con tanti elementi di colore nero quali le decorazioni dei montanti posteriori, le barre portatutto e le calotte dei retrovisori.

Belli anche i cerchi in lega bruniti da 18 pollici, immancabili i gruppi ottici a LED, mentre la dotazione annovera anche l’Active Info Display ed il sistema di infotainment compatibile con gli smartphone. Ben dotata anche dal punto di vista degli ADAS, la T-Cross First Editon può contare sul cruise control adattivo, sul sistema di rilevamento dei veicoli nell’angolo cieco, sul dispositivo che aiuta a rimanere nella propria corsia, e sulla frenata d’emergenza con tanto di riconoscimento pedoni.

Interessante poi il concorso, denominato #MoreThan1Thing, dove si può vincere la possibilità di vivere una giornata particolarmente dinamica insieme ad Alessandro Cattelan, testimonial d’eccezione, nella quale sarà realizzato un video che verrà utilizzato per promuovere il modello in questione.