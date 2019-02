Jeep Renegade S: nuova versione dal DNA sportivo

La gamma della Jeep Renegade si arricchisce con l’introduzione della nuova serie speciale denominata “S”, basata sulla variante top di gamma Limited e caratterizzata da un look sportivo e dinamico. Esteticamente, la nuova Renegade S si distingue per gli accattivanti inserti in Granite Crystal che impreziosiscono la griglia e i badge identificativi del modello sparsi sul corpo vettura.

Il kit estetico comprende inoltre barre specifiche installate sul tetto, cerchi in lega da 19 pollici in Granite Crystal, nuovi proiettori e fendinebbia separati dalla griglia a sette feritoie di inedita concezione. Degni di nota anche i proiettori anteriori e fari posteriori full LED capaci di garantire una migliore visibilità e una maggiore sicurezza rispetto ai tradizionali fari alogeni o allo xeno.

Per quanto riguarda le novità dedicate all’abitacolo, troviamo l’ambiente All Black abbinato a sedute premium con nuove cuciture in tinta tungsteno e il volante rivestito in pelle con cuciture tono si tono. Dal punto di vista tecnologico segnaliamo invece la presenza del sofisticato infotainment UconnectTM 8,4″ NAV che offre la connettività per smartphone grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. La dotazione viene completata dal climatizzatore automatico bi-zona e da numerosi dispositivi legati alla sicurezza tra cui: sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Adaptive Cruise Control, Forward Collision Warning-Plus con Active Emergency Braking (sistema di frenata assistita), Lane Sense Departure Warning-Plus (sistema di avviso di uscita dalla corsia standard su tutta la gamma Renegade) e Intelligent Speed Assist dotato di Traffic sign recognition (TSR).

La gamma propulsori prevede l’inedita unità a benzina quattro cilindri 1.3 litri Turbo T4 da 150 CV, seguito dai diesel 1.6 e 2.0 litri MultiJet II dotati del SCR (Selective Catalytic Reduction) ed omologati a Euro 6/D. Le trasmissioni disponibili sono il manuale a 6 marce, il cambio automatica DDCT (Dual Dry Clutch Transmission) a 6 marce e l’automatico a 9 marce. Per garantire il maggiore grip su qualsiasi tipo di terreno, la Renegade S può essere equipaggiata con due sistemi di trazione, non manca inoltre il dispositivo di disconnessione dell’asse posteriore, il controllo della trazione Selec-Terrain e dispositivi Hill Start Assist e Hill Descent Control.

La gamma Renegade può essere acquistata usufruendo del finanziamento “Tutto Chiaro” che mette a disposizione anticipo zero, valore futuro garantito e fino a 6000 euro di Ecobonus.