Jaguar: al debutto le versioni Chequered Flag Limited Edition

Una nuova edizione limitata per celebrare i 70 anni di sportive del Giaguaro, precisamente a partire dal lancio della mitica XK 120 nel 1948. I modelli F-Type, sia coupé che convertibile, e XF, sia berlina che Sportbrake, risultano così disponibili nella versione Chequered Flag Limited Edition che si caratterizza per diversi dettagli esclusivi.

“La XF berlina e la XF Sportbrake presentano quella perfetta combinazione tra eleganza e prestazioni che caratterizza tutte le Jaguar. Entrambi i modelli mostrano delle affascinanti silhouette che gli conferiscono un aspetto dinamico, perfettamente in linea con lo stile Chequered” ha dichiarato Ian Callum, Jaguar Director of Design.

Oltre allo specifico badge “Chequered Flag”, sono presenti un logo dedicato sui poggiatesta e sui battitacco, finiture in alluminio spazzolato per la console e il cielo dell’abitacolo in tessuto scamosciato Ebony. La sportività di questa versione è rimarcata anche dal volante con il marker centrale realizzato con cucitura a contrasto rossa e dai sedili sportivi in pelle.

Per quanto riguarda la dotazione multimediale, la F-Type è equipaggiata con il sistema d’infotainment Touch Pro con connettività Apple CarPlay e Android Auto, mentre la XF offre di serie lo Smartphone Pack per la massima connettività. I colori disponibili sono Caldera Red, Fuji White o Carpathian Grey in abbinamento al tetto nella colorazione Black Contrast, mentre i cerchi in lega disponibili sono da 20 pollici del disegno Gloss Black con finitura Diamond Turned.

Sotto il cofano, per la F-Type sono due le motorizzazioni previste: il quattro cilindri da 300 CV o il V6 sovralimentato negli step di potenza da 340 o 380 CV, abbinati alla trasmissione Quickshift a otto rapporti. Per la XF le motorizzazioni disponibili sono il 2.0 a 4 cilindri diesel Ingenium da 180 CV e il 2.0 quattro cilindri benzina Ingenium da 300 CV. I prezzi partono da 47.310 euro per la berlina e da 49.810 euro per la XF Sportbrake.