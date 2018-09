Nuova Fiat 500L S-Design: debutta la nuova serie speciale

La Casa del Lingotto lancia sul mercato italiano la nuova Fiat 500L S-Design, serie speciale del noto ed apprezzato crossover italiano realizzata sull’allestimento sportiveggiante già visto su altri modelli di successo del brand torinese, come Tipo, 500X e 124 Spider. La 500L gode fin dal suo debutto – avvenuto nell’ormai lontano 2012 – di un successo commerciale indiscusso che non accenna a diminuire, grazie ai continui aggiornamenti e migliorie apportate alla vettura nel corso degli anni.

Basata sull’allestimento Cross, la 500L S-Design dal punto di vista estetico si distingue per la nuova livrea esterna bicolore Bronzo opaco con tetto nero lucido, a cui in alternativa si aggiungono le colorazioni Bianco Gelato, Bronzo Donatello, Grigio Moda, Verde Toscana (tutte abbinabili al tetto nero lucido) e Nero. Il corpo vettura vanta inoltre dettagli impreziositi dalla speciale finitura Mayron, come la mascherina frontale, le maniglie delle portiere, le calotte degli specchietti retrovisori, le cornici dei proiettori posteriori e lo skid plate. Il kit estetico viene completato dai cerchi in lega specifici da 17 pollici, dai fari fendinebbia e dai cristalli posteriori oscurati. Anche l’abitacolo beneficia di personalizzazioni cromatiche simili, non mancano infatti i sedili S-Design in tessuto nero con cuciture in contrasto e il logo “500” color rame, abbinati alla fascia della plancia in nero opaco, anch’essa impreziosita con logo “500” color rame.

La 500L S-Design si fa apprezzare anche per la sua ricca dotazione di accessori offerta di serie che comprende tra le altre cose il cruise control, il volante rivestito in pelle con comandi multimediali, il display da 3,5 pollici nella strumentazione, il divano posteriore frazionato e i proiettori LED. Tra i vari dispositivi disponibili spicca l’impianto di infotainment Uconnect 7″ HD LIVE dotato di touchscreen da 7 pollici che permette di controllare la navigazione satellitare navigazione TomTom con mappe 3D e IQ Routes. (optional) e la connettività per smartphone grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, le funzioni dell’impianto audio e le immagini della retrocamera (optional).

Per quanto riguarda la gamma delle motorizzazioni, la 500L S-Design viene proposta con il benzina 1.4 litri Fire da 95 CV con cambio manuale a 6 marce e con l’unità turbodiesel 1.3 litri MultiJet II da 95 CV – abbinabile al cambio manuale o al robotizzato Dualogic – seguita dal 1.6 litri MultiJet da 120 CV con trasmissione manuale. L’unità a benzina 1.4 Fire da 95 CV risulta omologata per rispettare la normativa anti inquinamento euro 6d Temp, mentre le motorizzazioni a gasolio vantano l’uso della tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction) con iniezione di AdBlue e il DPF (Diesel Particulate Filter) che permettono l’abbattimento delle emissioni nocive. I prezzi di listino della Fiat 500L S-Design partono da 20.550 euro (1.4 95 CV) e raggiungono i 24.800 euro della 1.6 Mjt 120 CV.