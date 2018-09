Lexus LC Hybrid: arriva la serie limitata Yellow Edition

Lexus ha aperto le ordinazioni relative alla nuova LC Hybrid Yellow Edition, serie limitata della Gran Turismo nipponica proposta nella Self-Charging Hybrid da 359 CV. La vettura si distingue esteticamente per i cerchi in lega da 21 pollici specifici e per la vistosa ed esclusiva livrea esterna Giallo Race, capace di esaltare le forme e lo spirito sportivo di questa affascinante coupé proveniente dall’estremo oriente. Gli esterni della vettura sono stati personalizzati con un’applicazione multi-strato del giallo abbinato ad un primer bianco, capaci di garantire alla vernice una elevata profondità cromatica. La combinazione tra il bianco intenso e il colore giallo riesce ad offrire una brillantezza senza eguali.

Per ottenere questo risultato bisogna affrontare un processo di verniciatura particolarmente complesso che richiede un’attenzione elevatissima. Un esperto colour designer analizza e dopodiché sceglie i colori giusti sfruttando il suo occhio attento e grazie all’esperienza acquisita nella cromogenia (la scienza dei colori). Dopo aver scelto i colori, designer e colorifici e fornitori lavorano a stretto contatto per garantire il miglior risultato offerta da un’eccellente consistenza cromatica a tutte le linee e curve della scocca.

Il colore del corpo vettura viene ripreso anche all’interno dell’abitacolo: inserti gialli in Alcantara impreziosiscono i pannelli delle portiere di colore nero, mentre i sedili sfoggiano raffinati rivestimenti in pelle bianco avorio con cuciture in contrasto sempre in giallo. La medesima colorazione viene utilizzata per rifinire anche il quadro strumenti, il volante sportivo e il bracciolo centrale. La ricca dotazione della LC Hybrid Yellow Edition viene completata dalla presenza del cielo in Alcantara che fa da contorno a sofisticati dispositivi come l’Head Up Display e i sedili anteriori elettrici in pelle semianilina regolabili in 10 posizioni.

La LC Yellow Edition non è solo una vettura dall’indiscutibile fascino, perché risulta anche molto performante, grazie alla presenza delle specifiche della versione Sport+. La vettura vanta un handling eccellente assicurato dai sistemi Lexus Dynamic Handling e Variable Gear Ratio Steering (VGRS) con quattro ruote sterzanti, capaci di controllare l’angolo di sterzata delle singole ruote, e di gestire al meglio il differenziale Torsen a slittamento limitato. L’uso di queste tecnologie abbinate ad un assetto ribassato ed a una distribuzione dei pesi perfetta, consente di sfruttare al meglio le doti della piattaforma GA-L di Lexus. La Lexus LC Hybrid Yellow Edition viene proposta con un listino di 120.500 euro.