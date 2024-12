RAM 1500 Ramchanger, range extender per dare spinta all’elettrificazione

Stellantis anticipa il lancio del Ram 1500 Ramcharger a autonomia estesa, in risposta all’elevato interesse dei consumatori e al rallentamento della domanda del settore dei pickup BEV da mezza tonnellata. Originariamente previsto per la prima metà del 2025, il Ramcharger sarà disponibile per gli ordini dei consumatori negli Stati Uniti nella prima metà del 2025, seguito dal lancio del Ram 1500 REV nel 2026.

Ram 1500 Ramcharger: un concentrato di potenza e tecnologia

Con un’autonomia fino a 1110 km, il Ram 1500 Ramcharger 2025 si posiziona come un punto di riferimento nel settore dei pickup. Il suo pacco batterie da 92 kWh, abbinato a un generatore di bordo da 130 kW, alimenta moduli di azionamento elettrico anteriori da 250 kW e posteriori da 238 kW.

Le prestazioni sono impressionanti:

accelerazione da 0 a 60 mph in 4,4 secondi

potenza di 663 cavalli

coppia di 834 Nm.

Il Ramcharger non delude in termini di capacità, offrendo:

un traino fino a 6350 kg, il migliore della categoria

un gancio di traino di classe

una capacità di carico utile massima di 1190 kg, anch’essa la migliore della categoria.

La ricarica bidirezionale da veicolo a veicolo e da veicolo a casa consente al Ramcharger di ricaricare altri veicoli elettrici Stellantis o di reimmettere energia nella rete.

Il marchio Ram: un’eredità di eccellenza

Il marchio Ram Truck, lanciato come divisione autonoma nel 2009, si concentra sulla soddisfazione delle esigenze degli acquirenti di pickup, offrendo veicoli con qualità di riferimento. La gamma Ram comprende modelli come il 1500, 2500/3500 Heavy Duty, 3500/4500/5500 Chassis Cab e ProMaster. Ram si distingue per:

la migliore potenza standard della categoria

il primato nel segmento con 1.000 lb.-ft di coppia con il Cummins Turbo Diesel

il modello più lussuoso: Ram 1500 Tungsten

guida e maneggevolezza superiori grazie alla sospensione anteriore a doppio braccio oscillante e all’assale posteriore solido a cinque bracci con sospensione pneumatica attiva a quattro angoli esclusiva del segmento

il miglior spazio per le gambe posteriore disponibile nella categoria

il più grande spazio di carico disponibile nella categoria dei furghi cargo full size

il pickup off-road full size più capace – Ram Power Wagon

il pickup light-duty truck più premiato in America

la più alta fedeltà dei proprietari di qualsiasi pickup da mezza tonnellata.

Parte del gruppo Stellantis, Ram continua a innovare e a stabilire nuovi standard nel settore dei pickup.