JAECOO 5, il SUV dall’animo offroad

JAECOO 5 è un SUV leggero progettato per la mobilità all’aria aperta che si è distinto fin dal suo debutto per le notevoli capacità off-road

JAECOO 5 è un SUV-fuoristrada leggero che si posiziona come un’opzione innovativa nel mercato dei crossover. Progettto per soddisfare le esigenze di mobilità all’aria aperta delle nuove élite urbane, JAECOO 5 si distingue per le sue notevoli capacità off-road, combinando la robustezza di un fuoristrada con tecnologie all’avanguardia.

JAECOO 5, le sospensioni

Fin dal suo debutto, JAECOO 5 ha dimostrato prestazioni fuoristrada senza pari tra i crossover. Ciò è reso possibile grazie all’innovativo sistema ARDIS (All Road Drive Intelligent System), una soluzione tecnologica off-road sviluppata da OMODA & JAECOO. ARDIS si adatta in modo intelligente a diverse condizioni stradali, tra cui guida in città, in autostrada, su sabbia, su neve e sul bagnato, garantendo un’erogazione di potenza costante e permettendo di gestire con facilità una varietà di scenari di guida complessi.

JAECOO 5 è dotato di sospensioni indipendenti di serie, una caratteristica unica nel suo segmento. Questa caratteristica contribuisce ad assorbire e disperdere efficacemente le vibrazioni durante la guida, mantenendo il veicolo stabile e confortevole anche su terreni accidentati. La robustezza di JAECOO 5 è ulteriormente rafforzata da una scocca in acciaio ad alta resistenza, che garantisce una rigidità torsionale di 23.500 Nm/grado, offrendo una maggiore durata e sicurezza. Il veicolo è equipaggiato con un motore 1.6T GDI ad alta efficienza, che eroga una coppia motrice potente fin dall’avvio. Le ruote da 18 pollici e gli pneumatici più larghi della categoria completano il pacchetto, consentendo a JAECOO 5 di affrontare con facilità percorsi fuoristrada e diverse condizioni stradali.

Tecnologia intelligente per la sicurezza e il comfort

Oltre alle sue capacità off-road, JAECOO 5 è dotato di tecnologie intelligenti che migliorano la sicurezza e il comfort di guida. Tra queste tecnologie, troviamo il sistema di controllo in discesa (HDC), progettato per affrontare terreni accidentati e ripidi. Quando la velocità del veicolo è inferiore a 60 km/h, HDC regola automaticamente la velocità in discesa, garantendo trazione e controllo in varie condizioni di terreno complesse.

Per migliorare la sicurezza in situazioni di scarsa visibilità, JAECOO 5 offre una visuale panoramica a 540°, che fornisce una visione completa dell’ambiente circostante, consentendo di valutare le condizioni della strada e di manovrare in sicurezza.

Inoltre, il veicolo è dotato di guida assistita di livello L2, che, insieme alle 19 funzioni del Sistema Avanzato di Assistenza alla Guida (ADAS), offre un controllo più preciso del veicolo, riducendo l’affaticamento del conducente durante i lunghi viaggi e migliorando la sicurezza.

Per vivere all’aria aperta

JAECOO 5 si presenta come una perfetta interpretazione del concetto JAECOO “From Classic, Beyond Classic”, rispondendo alle esigenze di mobilità all’aria aperta delle nuove élite urbane. Con le sue caratteristiche off-road, la tecnologia intelligente e il comfort di guida, JAECOO 5 è in grado di trasformare ogni viaggio in un’esperienza indimenticabile, sia su strade urbane che su sentieri all’aperto.

OMODA & JAECOO, un brand del gruppo Chery, si impegna a creare prodotti di qualità superiore e più intelligenti, concentrandosi sulle esigenze degli utenti e innovando continuamente per offrire esperienze di viaggio straordinarie ed emozionanti.