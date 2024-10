Mazda 3 e CX-30 2025: evoluzione all’insegna di prestazioni ed efficienza

Mazda presenta i modelli aggiornati di Mazda 3 e CX-30 per il 2025, introducendo miglioramenti significativi in termini di prestazioni, connettività e comfort. Al centro di questi aggiornamenti si trova il nuovo motore e-Skyactiv G 2.5L da 140 CV, che si affianca al già apprezzato motore e-Skyactiv X 2.0L da 186 CV, offrendo un’alternativa più efficiente e performante per la guida quotidiana.

I motori

Mazda ha seguito il suo approccio “right-sizing” nello sviluppo di questo nuovo motore, garantendo una coppia elevata a bassi e medi regimi per una maggiore fluidità di marcia e una risposta pronta agli alti regimi. La combustione è stata ottimizzata per una maggiore efficienza, contribuendo a ridurre i consumi e a migliorare le prestazioni. L’integrazione del sistema di disattivazione dei cilindri e del sistema di elettrificazione Mazda M-Hybrid contribuisce ulteriormente a migliorare l’efficienza, riducendo i consumi di carburante fino al 7,1% in autostrada rispetto al precedente motore e-Skyactiv-G da 122 CV.

Per chi cerca prestazioni più sportive, il motore 2.0L e-Skyactiv X da 186 CV rimane un punto di riferimento nella gamma Mazda. Questo motore, con la sua esclusiva tecnologia SPCCI (Spark Controlled Compression Ignition), combina la reattività di un motore a benzina con l’efficienza di un motore diesel, offrendo un’esperienza di guida unica.

Le dotazioni delle nuove Mazda 3 e CX-30

Oltre alle motorizzazioni, Mazda ha migliorato la connettività e le caratteristiche tecnologiche dei suoi modelli 2025. Sia Mazda3 che CX-30 sono ora dotate dell’assistente vocale Alexa, che consente di controllare diverse funzioni del veicolo, come il climatizzatore, lo sbrinamento del lunotto posteriore e il riscaldamento dei sedili, oltre a fornire accesso all’intelligenza artificiale e al controllo della domotica. Il sistema di navigazione è stato aggiornato con un maggior numero di punti di interesse online e offline, offrendo un’esperienza di navigazione più completa e intuitiva.

La sicurezza rimane una priorità per Mazda. I modelli 2025 sono dotati della suite i-Activsense, che include una serie di sistemi di assistenza alla guida come la frenata automatica di emergenza (AEB), l’assistente intelligente alla velocità (ISA), il cruise control adattivo (MRCC), il monitoraggio posteriore del veicolo (BSM/RCTA), il mantenimento della carreggiata (LAS) e il riconoscimento dei segnali stradali (TSR) con allerta per distrazione del conducente. Il sistema i-Activ AWD, disponibile opzionalmente con il motore e-Skyactiv X 186 CV, offre un’aderenza e una stabilità eccezionali in tutte le condizioni di guida, grazie al suo funzionamento predittivo che trasferisce elettronicamente la coppia motrice tra l’assale anteriore e quello posteriore in base alle condizioni della strada e allo stile di guida.

Gli allestimenti e i prezzi

Mazda3 2025 e CX-30 2025 sono disponibili in quattro allestimenti – Prime Line, Centre Line, Exclusive Line e Takumi – e due versioni speciali, Homura e Nagisa, che si distinguono per il loro eccellente rapporto qualità-prezzo. Mazda3 2025 è disponibile anche nella elegante carrozzeria berlina a quattro porte. Le versioni speciali Homura e Nagisa offrono un look esterno distintivo grazie ai cerchi in lega neri da 18 pollici, agli specchietti retrovisori e alla griglia di colore nero.

Gli interni della Homura presentano un tocco sportivo con tessuti neri e cuciture rosse, mentre la Nagisa si distingue per un’atmosfera più vintage con rivestimenti in pelle marrone e tessuto scamosciato nero. I prezzi di listino partono da 27.350 euro per la Mazda3 Prime Line e-Skyactiv G 140 CV 6MT 5 porte e arrivano fino a 40.550 euro per la versione e-Skyactiv X 186 CV 6AT con trazione integrale i-Activ AWD, sempre a 5 porte. Per la CX-30, i prezzi partono da 27.950 euro per la versione e-Skyactiv G 140 CV 6MT Prime Line e raggiungono i 41.350 euro per la versione e-Skyactiv X 186 CV Takumi 6AT con trazione integrale i-Activ AWD.