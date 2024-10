Mitsubishi Motors punta forte sul segmento C: due nuovi SUV in arrivo nel 2025

Mitsubishi Motors continua la sua offensiva di prodotto in Europa con l’introduzione di due nuovi SUV nel segmento C entro l’anno fiscale 2025. Questa mossa strategica mira a rafforzare la presenza del marchio nel segmento più grande del mercato europeo, offrendo una gamma diversificata di motorizzazioni e tecnologie innovative. Il primo SUV, già annunciato, sarà un modello 100% elettrico (BEV), segnando il ritorno di Mitsubishi Motors in questo segmento dopo la produzione dell’i-MiEV nel 2010. Il secondo SUV, in arrivo nello stesso anno, sarà disponibile con motorizzazioni a benzina (ICE) e ibride complete (HEV) . Entrambi i modelli saranno sviluppati specificamente per il mercato europeo e rappresenteranno la spina dorsale di una gamma di SUV elettrificati altamente competitiva.

Tecnologia all’avanguardia e connettività avanzata

I due nuovi SUV saranno equipaggiati con tecnologie ADAS avanzate , garantendo la massima sicurezza e comfort di guida. Inoltre, saranno dotati di connettività all’avanguardia con Google integrato , offrendo un’esperienza di guida connessa e intuitiva. Con l’introduzione di questi due nuovi modelli, Mitsubishi Motors porterà a cinque il numero di nuovi lanci in Europa nel periodo 2023-2025 . La gamma che si è arricchita con ASX e COLT nel 2023, il flagship Outlander PHEV nel 2024 e, infine, festeggerà i due nuovi SUV C nel 2025.

La gamma elettrificata di Mitsubishi

Mitsubishi Motors si impegna a offrire una vasta gamma di motorizzazioni elettrificate , in grado di soddisfare le diverse esigenze dei clienti. La gamma comprenderà modelli completamente elettrici (BEV), ibridi plug-in (PHEV) e ibridi (HEV) , garantendo una soluzione per ogni esigenza di mobilità. Frank Krol, Presidente e CEO di Mitsubishi Motors Europe, ha sottolineato l’impegno del marchio verso la mobilità del futuro , offrendo una combinazione di motorizzazioni elettrificate, tecnologie ADAS avanzate e connettività integrata con Google. Entrambi i nuovi SUV saranno prodotti in Europa da Groupe Renault .

Il ruolo del Gruppo Koelliker in Italia