Nel 2021, Subaru ha lanciato Solterra, il primo Battery Electric Vehicle (BEV) del marchio, segnando un passo importante nel futuro dell’azienda. Questo modello ha combinato i benefici dei veicoli elettrici con l’esperienza di oltre 50 anni di tecnologia AWD di Subaru, offrendo il valore distintivo di “Enjoyment and Peace of Mind”. A due anni dal suo debutto, la Solterra si rinnova con il Subaru Solterra MY24, portando miglioramenti significativi che la rendono ancora più tecnologica, sicura e confortevole.

Nuovo design del volante e display Multi-Informazioni aggiornato

Una delle novità principali del Subaru Solterra MY24 è il nuovo design del volante, più squadrato e funzionale, che ottimizza la visibilità del cruscotto e migliora l’ergonomia di guida. Inoltre, il sistema di riscaldamento del volante è stato potenziato per garantire un calore più omogeneo, migliorando ulteriormente il comfort durante la guida. Un sensore più sensibile consente al volante di percepire la posizione delle mani del conducente, riducendo la necessità di movimenti inutili e aumentando la sicurezza.

Il display multi-informazioni è stato aggiornato per migliorare la leggibilità delle informazioni, come la visualizzazione dell’accensione delle luci di stop durante la frenata o la modalità S-PEDAL. Questi aggiornamenti rendono l’interfaccia più intuitiva e facile da utilizzare, garantendo al guidatore un’esperienza d’uso più fluida.

I paddle shift, già presenti nella versione precedente, sono stati ulteriormente migliorati per consentire l’accesso alla modalità S-PEDAL senza staccare le mani dal volante. I livelli di decelerazione sono stati ottimizzati per intensificare la potenza della frenata rigenerativa, migliorando l’efficienza energetica del veicolo e l’esperienza di guida.

Nuovo sistema di riscaldamento della batteria e ricarica potenziata

Il Solterra MY24 introduce un nuovo sistema di riscaldamento della batteria che migliora le performance di ricarica in condizioni di bassa temperatura. Grazie all’installazione di uno scambiatore di calore, i tempi di ricarica in corrente continua (DC) si riducono significativamente. Inoltre, è stato aggiunto un caricatore trifase a 11 kW, che riduce i tempi di ricarica in corrente alternata (AC) fino al 50% in circa tre ore, ottimizzando le soste brevi.

Il sedile del passeggero anteriore è stato potenziato, passando da 4 a 8 posizioni regolabili elettricamente, per un comfort ancora maggiore. La sicurezza è stata ulteriormente migliorata con l’adozione del sistema Subaru Safety Sense 3, che introduce nuovi hardware e miglioramenti software per una protezione avanzata.

Tecnologie di assistenza alla guida potenziate

Nuovi radar frontali, Emergency Steering Assist con Active Support e altri sistemi avanzati supportano il conducente nelle situazioni più critiche, come la sterzata di emergenza per evitare ostacoli e il Front Cross Traffic Alert per monitorare i veicoli in avvicinamento laterale. Altri miglioramenti includono l’assistenza al cambio di corsia e la frenata secondaria automatica per ridurre il rischio di ulteriori collisioni.

Prezzo di Subaru Solterra My24

Per rendere il modello ancora più attraente, Subaru Italia ha riposizionato Solterra Model Year 2024 con un prezzo di partenza di 49.900 €, proponendo un’alternativa interessante anche rispetto ai modelli a motore tradizionale come la Subaru OUTBACK. Con questo nuovo prezzo e le numerose innovazioni, Solterra MY24 si posiziona come un’opzione BEV altamente competitiva nel mercato, offrendo sicurezza, comfort e tecnologia di alto livello.