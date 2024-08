Karma Automotive, il costruttore californiano noto per i suoi veicoli di lusso sostenibili, ha colto l’occasione della prestigiosa Monterey Car Week per svelare in anteprima mondiale il concept Ivara “GT-UV” Design Study. Questo prototipo rappresenta una visione concreta del futuro SUV del marchio, che sarà disponibile sia in versione completamente elettrica che in variante ibrida plug-in con range extender.

Karma Ivara GT-UV, come nasce l’idea

La Karma Ivara, presentata attraverso questo studio di design, segna un punto di svolta nel rilancio del marchio, che sta cercando di riprendersi da una precedente crisi finanziaria che aveva portato a una riduzione significativa del personale presso la sede centrale di Irvine, California. Con l’Ivara, Karma punta a offrire un veicolo che possa adattarsi alle diverse esigenze del mercato e del pubblico, combinando il lusso con la sostenibilità.

L’idea alla base di Ivara è di proporre due varianti: una versione completamente elettrica, ideale per chi cerca un’esperienza di guida a zero emissioni, e una versione ibrida plug-in con range extender. Quest’ultima è dotata di un motore a combustione interna che funge da generatore per ricaricare la batteria, estendendo così l’autonomia del veicolo senza compromettere le prestazioni elettriche.

Il concept Ivara GT-UV, il cui acronimo sta per “Grand Touring Utility Vehicle“, riflette l’ambizione di Karma di entrare nel segmento dei SUV di lusso. Con un design più orientato al comfort stradale che all’offroad, l’Ivara combina l’eleganza delle Gran Turismo con la praticità di un veicolo utility, proponendosi come un modello di punta per il marchio.

Lo stile dell’Ivara si ispira alla più recente filosofia di design di Karma, denominata “Comet Line“. Caratterizzata da un frontale basso e affusolato senza griglia, la linea del tetto scende dolcemente fino al parabrezza e al lunotto, conferendo al veicolo un aspetto slanciato e dinamico.

Un’altra innovazione è la finitura superficiale opaca autoriparante, che utilizza una tecnologia di segmentazione microscopica per ridurre al minimo graffi e danni alla carrozzeria, garantendo al contempo una lunga durata del veicolo.

Con la Ivara GT-UV, Karma dimostra la sua capacità di innovare e di adattarsi alle tendenze del mercato, offrendo un’anticipazione del futuro dei SUV di lusso.