Kia Sorento, adesso anche in versione Full e Plug-in Hybrid

Il nuovo SUV Kia Sorento offre 7 posti di serie, un design forte e una tecnologia all’avanguardia. Inoltre, tramite le tecnologie di ultima generazione è capace di coniugare efficienza nei consumi a piacere di guida uniti al grande spazio a bordo. Dopo l’iniziale disponibilità della variante con propulsore 2.2 CRDi turbodiesel da 194 CV/142 kW, la gamma dell’iconico SUV di segmento D si completa ora con l’arrivo in tutte le concessionarie italiane delle versioni full hybrid e plug-in hybrid, adeguate alle normative Euro 6e.

Kia Sorento si elettrifica

La nuova Sorento Full Hybrid possiede un motore turbo benzina da 1,6 litri T-GDi unito a una batteria litio-ione-polimero da 1,49kWh e a un motore elettrico da 44,2kW. Abbinato ad una trasmissione a sei rapporti (6AT), è disponibile sia con trazione anteriore, 2WD, sia integrale 4WD, con potenza massima di 215 CV/158 kW e capacità di traino fino a 1200 Kg.

Disponibile con la sola trazione integrale 4WD di serie, la versione Plug-in Hybrid è provvista di un motore 1.6 T-GDi e di una batteria da 13,8 kWh abbinato a un cambio automatico a sei rapporti (6AT). La potenza combinata del sistema ibrido è di 252 CV/185 kW e la coppia massima di 350 Nm. Grazie alla carica del motore elettrico, Kia Sorento Plug-in Hybrid può percorrere fino a circa 55 km in modalità elettrica.

Gli allestimenti

Per tutti i livelli di allestimento è presente di serie la configurazione a 7 posti, inoltre a partire dalla versione Business è incluso il nuovo sistema Infotainment CCnC da 12,3” di ultima generazione (incluso su EV9) unito al cluster digitale per una nuova esperienza all’interno dell’abitacolo.

La versione Business si rivolge sia ad un potenziale cliente privato che aziendale grazie all’allestimento molto completo ai massimi standard di sicurezza e tecnologia. Con motorizzazione Plug-in Hybrid potrà beneficiare dell’ecobonus statale di Fascia 2. La versione Style comprende i cerchi in lega da 19” per tutte le motorizzazioni, i vetri posteriori oscurati e i fari anteriori full LED a proiezione; ha di serie, infine, la vernice Metallizzata/Perlata. Gode di ulteriori upgrade per quanto riguarda il comfort degli interni con il sedile lato guida regolabile elettronicamente, il supporto lombare e sedili anteriori e posteriori riscaldabili. Per quanto riguarda la sicurezza la versione include il Blind Spot e l’FCA 2 e HDA2. Come optional è offerto il tetto panoramico.

L’allestimento top di gamma Evolution si distingue, a livello estetico, per i cerchi in lega da 20”, disponibili solo con la motorizzazione Diesel, e da 19” su Hybrid e Plug-in Hybrid, oltre al tetto panoramico di serie. Il comfort degli interni beneficia di un ulteriore upgrade grazie ai sedili in pelle nera ventilati e regolabili elettronicamente, con funzione di memoria lato guida, e con l’aggiunta del supporto lombare lato passeggero. Per quanto riguarda la tecnologia di bordo le novità sono il Fingerprint Recognition e la Digital key 2.0 (features presenti solo su EV9) e il Remote smart parking assist, l’Head-up display e il sistema Bose Premium Sound. A livello di sicurezza è di serie il Sorround view monitor e il Blind Spot view monitor.