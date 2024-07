Mini Cooper S JCW: il go-kart feeling alla massima potenza

L’agile MINI Cooper S JCW convince negli ambienti urbani grazie alle sue proporzioni compatte. L’elevato piacere di guida, la sicurezza e il comfort sono garantiti dal preciso sterzo, abbinato a un cambio automatico sportivo, a freni potenti e a un baricentro basso. La carreggiata maggiorata della MINI tre porte ottimizza la dinamica di guida nelle situazioni più difficili.

Allestimento JCW

Con 150 kW/204 CV, il motore 2,0 litri TwinPower Turbo accelera la MINI Cooper S (consumo di carburante combinato: 6,4 – 6,1 l/100 km; emissioni di CO2 combinate: 144 – 138 g/km secondo WLTP) con 300 Nm di coppia massima da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi. Nell’allestimento John Cooper Works, i dettagli esclusivi dell’equipaggiamento sottolineano il DNA motoristico di MINI e ricordano la serie di modelli orientati alle prestazioni grazie alla loro estetica. Dalle leggendarie vittorie al Rally di Monte Carlo negli anni ’60, i modelli ad alte prestazioni MINI John Cooper Works dimostrano regolarmente le capacità ingegneristiche del marchio fino ad oggi, attualmente con una vittoria di classe nella gara di 24 ore al Nürburgring nel giugno 2024.

I punti di forza estetici

Con i caratteristici diffusori anteriori e posteriori, il Trim JCW della MINI Cooper S si concentra sulle prestazioni. Anche il logo John Cooper Works, impresso con chiari contorni nella tradizionale combinazione di colori rosso-bianco-nero con la bandiera bersaglio simboleggiata, è sinonimo di tutto questo. Questi dettagli specifici dell’allestimento sono particolarmente visibili sulla griglia anteriore ottagonale in nero lucido. Il tetto a contrasto e le calotte degli specchietti retrovisori in nero sono un’evidenza visiva. Le pinze dei freni JCW in nero con badge JCW e i cerchi dal design esclusivo nelle dimensioni di 17 e 18 pollici rafforzano l’aspetto potente della MINI Cooper S in JCW Trim.

Realizzati in pelle sintetica nera, i sedili sportivi JCW per il guidatore e il passeggero accentuano l’esclusiva sportività dell’assetto John Cooper Works con materiale a maglia multicolore nella zona delle spalle e cuciture d’accento rosse. La combinazione di colori ispirata agli sport motoristici continua sulla superficie a maglia della plancia con un motivo nero e rosso specifico dell’assetto che ricorda la bandiera a scacchi.

Il display OLED ad alta risoluzione con diametro di 240 mm riassume tutti i dati relativi al veicolo. Le impostazioni di navigazione, media, telefono e clima sono facilmente accessibili al guidatore e al passeggero anteriore in qualsiasi momento attraverso lo strumento centrale. Con i nuovi MINI Experience Modes, l’ambiente interno può essere coordinato individualmente. Nella modalità GO-KART, ispirata alla John Cooper Works, l’illuminazione interna e il display centrale sono di colore rosso antracite.

Mini Cooper S: facilità di parcheggio

Il controllo automatico della velocità e della distanza aiuta a facilitare il traffico durante la guida. Durante la navigazione, il navigatore MINI supporta il guidatore attraverso la visualizzazione 3D, la vista aumentata, la presentazione della situazione attuale del traffico, le informazioni sulle possibilità di parcheggio, comprese le opzioni di pagamento digitale, e molto altro ancora. Come parte del pacchetto completo di funzioni Driving Assistant Plus, le funzioni di assistenza basate su telecamere e radar aumentano la sicurezza aiutando a sterzare e a mantenere la corsia.

Il Parking Assistant Professional riconosce gli spazi di parcheggio adatti e avvia autonomamente i processi di parcheggio su richiesta. Quando si scende, la funzione Safe Exit monitora l’ambiente circostante e avverte gli utenti della strada in avvicinamento prima di aprire la portiera.