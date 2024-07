Skoda Enyaq: due nuovi allestimenti entry level

Skoda rende il suo pluripremiato SUV elettrico Enyaq ancora più accessibile con l’introduzione di due nuovi allestimenti entry-level. I nuovi modelli Skoda Enyaq 50 ed Enyaq 50 Edition si aggiungono alla gamma di SUV con prezzi a partire da soli 36.970 euro. Gli ordini per entrambi i nuovi modelli sono stati aperti l’11 luglio 2024.

Skoda Enyaq, due allestimenti d’accesso

I nuovi Enyaq 50 ed Enyaq 50 Edition sono dotati di un nuovo pacco batterie da 55 kWh (52 kWh netti) che garantisce rispettivamente un’autonomia di 376 e 373 km nel ciclo WLTP. Il motore elettrico montato sul retro genera 170 CV e 310 Nm di coppia e può accelerare l’Enyaq da 0 a 100 chilometri orari in soli 9,1 secondi. La velocità massima è di 160 km/h

Per quanto riguarda la ricarica, entrambi i modelli Enyaq 50 offrono una velocità di carica di picco in corrente continua di 145 kW e 11 kW su una connessione in corrente alternata. Una carica all’80% su un caricatore rapido DC adeguato richiede circa 25 minuti. Una carica completa con una connessione CA da 11 kW richiede circa cinque ore e 30 minuti. Come tutti gli altri modelli Enyaq, le nuove varianti 50 hanno una garanzia sulla batteria di otto anni e 100.000 miglia (con un minimo del 70% residuo).

Le dotazioni del SUV

I nuovi modelli Enyaq 50 sostituiscono i precedenti modelli Enyaq 60 ed entrambi sono generosamente equipaggiati con cerchi in lega Proteus da 19 pollici, interni Loft Design Selection, display touchscreen da 13” per l’infotainment con navigazione e una serie di funzioni di sicurezza. I modelli Edition aggiungono fari Matrix full LED e luci posteriori full LED, sedili anteriori e volante riscaldati e vetri privacy. Il modello Edition è inoltre dotato di serie di Crew protect assist, airbag laterali anteriori e posteriori e airbag centrale per l’interazione. Il climatizzatore trizona, il cruise control adattivo e la ricarica wireless raffreddata (15W) sono anch’essi inclusi nelle specifiche del modello Edition.

La nuova gamma Enyaq parte ora da 35.950 euro (prezzo diretto dal produttore) per l’Enyaq 50, mentre l’Enyaq 50 Edition ha un prezzo superiore. La gamma è stata semplificata e ora comprende l’Enyaq 85 Edition, l’Enyaq 85x Sportline Plus, l’Enyaq 85 L&K e l’Enyaq vRS. Tutti i modelli Enyaq 85 sono dotati di una batteria più grande da 82 kWh (77 kWh netti).