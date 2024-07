È arrivata la Fiat Panda più tecnologica di sempre: aperti gli ordini

La Fiat Panda è leader del mercato da quarantaquattro anni, con oltre 8 milioni di unità vendute in Europa durante il suo regno. La sua terza generazione ha esordito nel 2011, ma continua a essere leader in Italia, dove è prodotta nello stabilimento campano di Pomigliano d’Arco, nel quale sono state realizzate fino ad oggi quasi 2 milioni di unità. Adesso, esordisce la Panda più tecnologica di sempre che apre gli ordini con una nuova gamma. In Italia, la nuova Panda Hybrid viene offerta a partire da 9.950 euro grazie ad un finanziamento con prima rata ad ottobre di Stellantis Financial Services e agli incentivi statali. Presto, poi, ci sarà anche la Grande Panda in listino.

Arrivano gli ADAS obbligatori

Sono stati apportati sviluppi in termini di sicurezza e tecnologia, poiché la nuova Fiat Panda ora presenta nuovi ADAS, un nuovo cruscotto digitale e un nuovo volante. Disponibile con il motore 1.0 Hybrid da 70 CV, la Panda si suddivide in due diversi allestimenti: la versione base Panda, perfetta per soddisfare le esigenze di tutti i clienti, e la top di gamma Pandina, basata su body cross, con una caratterizzazione più decisa. Tra i sistemi di sicurezza compaiono:

la frenata autonoma d’emergenza per ridurre i tamponamenti, nel traffico cittadino;

segnalazione superamento di corsia

rilevatore di stanchezza per avvisare il conducente quando è stanco;

per avvisare il conducente quando è stanco; il Sistema di lettura dei limiti di velocità, che rileva e riconosce i segnali stradali visualizzandoli sul nuovo quadro strumenti da 7” completamente digitale.

Passando dalla sicurezza alla praticità, i sensori di parcheggio posteriori assicurano la massima semplicità nelle manovre di parcheggio nelle affollate vie cittadine, mentre il nuovo Cruise Control – disponibile sulla versione base con City Pack e di serie sulla Pandina – mantiene la velocità impostata, a partire da 30 km/h, senza dover premere il piede sul pedale dell’acceleratore.

Inoltre, gli abbaglianti automatici (di serie sulla Pandina) adattano automaticamente l’illuminazione alle condizioni del traffico, rendendo più facile la guida di notte per il conducente. La maggior parte delle funzionalità è gestita da una telecamera sul parabrezza alla base dello specchietto retrovisore interno. Inoltre, 6 airbag completano la dotazione di sicurezza di serie. Gli interni sono stati arricchiti anche da un nuovo cruscotto digitale da 7” con tre diverse modalità grafiche e un volante rinnovato.

Il top di gamma della Fiat Panda è la Pandina

Il top di gamma Fiat Pandina è dotata di una nuovissima Radio DAB touchscreen da 7” con Apple CarPlay e Android AutoTM. Dal punto di vista del design, presenta una nuova fascia cruscotto verniciata di bianco e nuovi sedili con monogramma e logo “Pandina” in rilievo, doppie cuciture gialle, dettagli bianchi e filato Seaqual contenente una materia prima sostenibile e completamente tracciabile ricavata da rifiuti marini. Gli esterni sono arricchiti da dettagli giocosi come il muso del piccolo panda sul centro ruota, una modanatura laterale verniciata a contrasto con logo Pandina e serigrafia “Pandina” sul terzo finestrino posteriore.