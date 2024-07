La MINI Aceman porta una ventata di aria fresca nel segmento delle piccole auto premium grazie alla sua propulsione completamente elettrica, le proporzioni da crossover progressivo e le caratteristiche digitali innovative. La MINI Aceman SE raggiunge una coppia di 330 Nm con 160 kW/218 CV, accelerando da 0 a 100 km/h in soli 7,1 secondi. Con un’autonomia di 405 chilometri nel ciclo WLTP, è perfetta anche per i viaggi più lunghi.

Il comportamento di guida agile e dinamico è accentuato dal tipico sterzo diretto MINI. I sistemi di assistenza alla guida, come il Parking Assistant Professional, rilevano e gestiscono automaticamente i parcheggi, migliorando il comfort di guida. La batteria ad alta tensione da 54,2 kWh alimenta il motore elettrico e può essere ricaricata fino a 95 kW DC, permettendo una ricarica dal 10% all’80% in meno di 30 minuti. In corrente alternata, la potenza disponibile è di 11 kW.

Il design compatto e carismatico della MINI Aceman è evidenziato dagli sbalzi corti, che la rendono agile nel traffico urbano. La carrozzeria presenta un passaggio a filo con le superfici vetrate e maniglie delle porte integrate e piatte, migliorando le proprietà aerodinamiche. Il modello è disponibile in quattro allestimenti, con il design progressivo dell’allestimento Favoured particolarmente distintivo in combinazione con il colore Rebel Red.

L’abitacolo minimalista cita la classica Mini di Sir Alec Issigonis, con un display OLED ad alta risoluzione e una caratteristica striscia di interruttori a levetta. Il tessuto color petrolio con sfumature arancioni si estende fino all’interno delle portiere nell’allestimento Favoured, mentre i sedili sportivi in Vescin offrono un comfort superiore. Il tetto panoramico in vetro amplifica la luminosità e la sensazione di spazio.

Il display OLED di 240 mm permette un controllo intuitivo delle funzioni di guida tramite tocco o voce. Le MINI Experience Mode offrono esperienze d’uso coinvolgenti con proiezioni luminose e suoni innovativi. Il Driving Assistant Plus include un assistente di sterzo e di corsia per una guida rilassata e sicura. Inoltre, il Trailer Assistant e il Parking Assistant Professional con parcheggio remoto tramite smartphone rendono l’esperienza di guida ancora più comoda e personalizzata.

Con la MINI Digital Key Plus, lo smartphone diventa una chiave digitale, facilitando il car sharing e l’accesso all’auto. Le luci anteriori e posteriori avviano la proiezione di benvenuto non appena il guidatore si avvicina, sbloccando automaticamente le porte. La chiave digitale può essere trasferita a più utenti, sostituendo la tradizionale chiave del veicolo. La MINI Aceman rappresenta così una combinazione perfetta di design innovativo, prestazioni elettriche e tecnologia all’avanguardia.