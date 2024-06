Nuova BMW M5: ibrida da 727 CV di potenza

La BMW M5 entra in una nuova era. Con 40 anni di storia alle spalle, la leggendaria berlina ad alte prestazioni di BMW M entra per la prima volta, con la sua settima generazione, nel mondo dell’elettrificazione. Il sistema M HYBRID, specifico per il modello, conferisce alla nuova M5 una potenza massima di 727 CV e una coppia massima di 1.000 Nm. La combinazione di un motore V8 con tecnologia M TwinPower Turbo e di un motore elettrico, oltre al trasferimento di potenza grazie al cambio M Steptronic a otto rapporti e alla trazione integrale M xDrive, consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi.

Un design che comunica sportività

L’imponente erogazione di potenza e l’esperienza coinvolgente al volante della nuova BMW M5 sono accompagnate da una nuova interpretazione del design. Le prominenti estensioni dei passaruota e delle minigonne laterali, la scultorea mascherina anteriore e le superfici specifiche del modello intorno al montante C – compreso il logo “M5” in rilievo nel gomito di Hofmeister – conferiscono alla vettura un aspetto atletico che contribuisce a differenziarla più chiaramente che mai dalla BMW Serie 5 berlina. Allo stesso tempo, una percentuale insolitamente alta di superfici verniciate in tinta con la carrozzeria crea un aspetto elegante con riferimenti alla sua superiore capacità dinamica.

Il design esterno, così come l’atmosfera dei lussuosi interni, arricchiti da caratteristiche specifiche M, accentua il carattere multitasking della nuova M5. Il suo senso di equilibrio e sicurezza è alimentato da vaste riserve di potenza che possono essere richiamate in qualsiasi momento. Tenute discretamente a riposo durante i viaggi rilassati in modalità solo elettrica, queste prestazioni emergono quando la M5 rivela il lato “berlina sportiva” della sua personalità su distanze più lunghe e si scatenano pienamente in pista.

Un sistema ibrido esaltante

Il sistema M HYBRID della nuova BMW M5, la trasmissione di potenza e la tecnologia del telaio sono stati messi a punto per conferire alla vettura caratteristiche prestazionali uniche nel suo genere, garantendo una dinamica trasversale e longitudinale senza precedenti in questo segmento di mercato. Insieme alla sua straordinaria elasticità, la nuova BMW M5 porta le prestazioni M a un nuovo livello.

La commercializzazione di nuova BMW M5

Gli ordini per la nuova BMW M5 partono da oggi, mentre la prima apparizione e l’anteprima mondiale del veicolo avranno luogo al Goodwood Festival of Speed nel luglio 2024. La produzione della nuova BMW M5 inizierà nello stabilimento del BMW Group di Dingolfing nello stesso mese, con le prime consegne ai clienti a partire da novembre 2024, che saranno accompagnate anche dall’introduzione della nuova M5 Touring.