Nuova Citroen C3 Aircross, lo spazioso B-SUV, parte da 18.790 euro

Debutta nuova Citroen C3 Aircross, il B-SUV del Double Chevron che ha l’ambizione di proseguire nella striscia di successo della progenitrice. Stile personale, tanto spazio a bordo e una variegata proposta di motori sono il suo biglietto da visita.

Un design comunicativo

La novella Citroen C3 Aircross riprende alcuni stilemi visti sulla recente Citroen C3. Rispetto al passato sono state abbandonate le linee arrotondate per osare una silhouette più affilata e grintosa. Nonostante una lunghezza di 4,39 metri, la Citroen C3 Aircross può essere declinata a 5 posti, o nella più versatile a 7 posti, senza intaccare le sue dimensioni esterne che restano intatte. Il dato che più colpisce è quello del passo: 2,67 metri, il migliore della categoria. A vantaggio degli occupanti, che possono godere di un comfort eccellente, anche per chi siede nella terza fila.

Lunghezza: 4,39 metri;

Larghezza: 1,79 metri;

Altezza: 1,66 metri;

Passo: 2,67 metri;

Bagagliaio: 460 litri

Motori e piattaforma

Esattamente come la recenti Citroen C3 e Fiat Grande Panda, la nuova Citroen C3 Aircross viene costruita sulla piattaforma multi energy di Stellantis denominata Smart Car. Dunque sotto al cofano possiamo trovare motori benzina, ibridi o 100% elettrici, per rispondere a tutte le esigenze possibili. Una novità è la versione Hybrid, composta dal Puretech 1.2 litri, 3 cilindri, dalla potenza di 100 kW/136 CV e da un motore elettrico da 21 kW/28 CV alimentato da una batteria al litio da 48 V collocata sotto il pavimento. La trasmissione, invece, è l’automatica a doppia frizione elettrificata e-CDT.

La proposta elettrica è alimentata da un propulsore da 83 kW/113 CV combinato con una batteria LFP (Lithium Iron Phosphate) da 44 kWh. L’autonomia è di 300 chilometri, ma nel 2025 sbarcherà anche una versione con batteria maggiorata per 400 chilometri di percorrenza garantita. Per quanto riguarda la ricarica:

AC standard dal 20% all’80% della batteria richiede circa 4 ore e 10 minuti utilizzando 7 kW di potenza;

La ricarica AC standard dal 20% all’80% della batteria richiede circa 2 ore e 50 minuti utilizzando 11 kW di potenza;

La ricarica DC da 100 kW richiede solo 26 minuti per passare dal 20% all’80% di carica.

A completare la gamma c’è il Puretech turbo benzina da 75 kW/100 CV, abbinato a una trasmissione manuale a sei marce, che rispetta gli standard Euro 7.

Citroen C3 Aircross, espressione di comfort

La Citroen C3 Aircross è un concetrato di comfort, come ci raccontano bene le sospensioni Advanced Comfort, di serie su tutte le versioni, e i sedili Advanced Comfort che sono dotati di una nuova superficie con 10-15 mm di schiuma extra, per garantire viaggi da sogno. Tutto l’abitacolo è comunque un ambiente rilassante e prezioso, grazie alla cura dei materiali e all’atmosfera positiva che vi si respira. Ovviamente, la tecnologia è ben marcata, infatti le informazioni di guida essenziali sono proiettate su un display head-up, mentre l’infotainment è sfruttabile dallo schermo touch da 10,25’’ al centro della plancia e orientato verso il guidatore. Una funzione WiFi wireless consente il mirroring dello smartphone e la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.

Il listino prezzi di Citroen C3 Aircross

Il listino della nuova Citroen C3 Aircross parte da 18.790 euro per la versione YOU a benzina, mentre per la versione 100% elettrica è necessario staccare un assegno inferiore ai 30.000 euro.