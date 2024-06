MINI Countryman E, il SUV elettrico da famiglia

La nuova Mini Countryman E, il marchio amplia la sua gamma di modelli completamente elettrici. Le dimensioni aumentate rendono il modello crossover il compagno perfetto per tutta la famiglia. Il modello è più lungo di 13 centimetri e più alto di otto centimetri rispetto alla Countryman di seconda generazione, mentre il bagaglio può arrivare fino a 1.450 litri con l’abbattimento degli schienali posteriori. Anche l’altezza da terra di 202 mm contribuisce a un ulteriore comfort sulle strade sconnesse. Non è tutto.

Il motore elettrico

Lo abbiamo detto, questo SUV è elettrico e possiede un motore da 150 kW/204 CV della che raggiunge una coppia di 250 Nm. La potente batteria della Mini Countryman E ha un contenuto energetico di 66,45 kWh. Con la ricarica rapida DC fino a 130 kW, bastano 29 minuti per caricare la batteria dal 10 all’80%. Nel ciclo di prova WLTP, il modello ha un’autonomia fino a 462 chilometri.

Le novità estetiche di Mini Countryman E

Con sbalzi corti, un cofano corto e un passo lungo in contrasto, il modello crossover emana agilità. Il design chiaro delle superfici migliora l’aerodinamica per una maggiore autonomia e accentua il design moderno. La griglia anteriore ottagonale ridisegnata, insieme ai caratteristici fari a LED, esalta l’aspetto della Mini Countryman E. Inoltre, il tetto leggermente arcuato, collegato senza soluzione di continuità al montante C di nuova concezione, e la caratteristica fascia nera integrale aggiungono accenti sportivi. I cerchi in lega vengono declinati in formato compreso tra 17 e 21 pollici.

La plancia è rivestita di tessuto bicolore, che si estende anche ai pannelli interni delle porte. Il display OLED rotondo con un diametro di 240 mm e una superficie in vetro di alta qualità costituisce il centro dell’abitacolo. Tutti i sistemi di infotainment e di assistenza basati sul nuovo Mini Operating System 9 possono essere controllati attraverso il touch o il controllo vocale. Un tetto panoramico in vetro porta ulteriore luce nell’abitacolo spazioso e crea un’atmosfera luminosa e piacevole.