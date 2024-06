DS 7 Vauban, il SUV blindato ibrido plug-in

La DS 7 VAUBAN è una vettura speciale protetta, lunga 4,59 metri, sviluppata a partire dalla DS 7 E-TENSE 4×4 300. Aramidi, un gruppo di materiali leggeri particolarmente resistenti agli urti e al calore, fibre HPPE (High Performance Polyethylene), acciaio rinforzato e vetri di sicurezza rinforzano il veicolo per garantire un livello di protezione VPAM 4 (contro i proiettili). Progettata per offrire la massima efficienza, tanto in termini di sicurezza quanto in termini di comfort, con un peso aggiuntivo di soli 164 kg la blindatura ha un impatto minimo sulla manovrabilità della vettura.

Lo spazio di frenata della DS 7 VAUBAN è equivalente a quello della DS 7 E-TENSE 4×4 300 e l’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede solo 0,2 secondi in più, passando da 5,9 a 6,1 secondi. Come nel modello da cui deriva, la manovrabilità della vettura è garantita dal sistema di sospensione attiva comandata da una videocamera DS ACTIVE SCAN SUSPENSION e dal raggio di sterzata di 10,45 m, un vero e proprio riferimento nel segmento dei SUV premium.

Una DS 7 fuori dal comune

Le soluzioni tecniche adottate rendono la DS 7 VAUBAN un modello unico dedicato alla French Art of Travel. Maneggevole come tutti i modelli DS 7, la VAUBAN può essere guidata con una normale patente B, a differenza della maggioranza di vetture simili, che richiedono una patente per veicoli commerciali pesanti e un particolare corso di guida. Anche il prezzo, a partire da 165.000 euro, è competitivo e la manutenzione, classificata come “uso intensivo” come per tutti i modelli, viene eseguita da officine certificate selezionate nell’ambito della rete dei DS STORES.

La trasformazione degli interni del SUV è curata da tappezzieri, per garantire un livello di raffinatezza eccezionale. Gli unici elementi distintivi degli interni della DS 7 VAUBAN sono la goffratura Vauban e l’aggiunta di alcuni comandi speciali. Oltre alle dotazioni extra presenti, a richiesta sono disponibili pacchetti di optional per la protezione (estintori automatici, ventilazione a circuito chiuso, sirena o interfono, ecc.), il comfort dei passeggeri (prese USB supplementari, luci da lettura, ecc.) e la personalizzazione del veicolo (colori della carrozzeria, rivestimenti interni, impunture, portabandiera, ecc.).

Frutto di una nuova collaborazione tra il Gruppo WELP e DS Automobiles, la VAUBAN è interamente costruita in Francia, assemblata nello stabilimento di Mulhouse e quindi trasformata da WELP France a Hérimoncourt, a seguito dell’acquisizione di parte di un ex sito Stellantis.

Pronta a giugno

La prima DS 7 VAUBAN è stata prodotta. L’omologazione è in programma per giugno; subito dopo saranno aperte le vendite. “È un veicolo speciale protetto frutto della nostra collaborazione con WELP, uno dei massimi specialisti nella conversione di veicoli protetti a livello mondiale. La DS 7 VAUBAN è studiata per una clientela particolarmente esigente, che desidera la classe e il comfort delle vetture targate DS Automobiles e al tempo stesso soluzioni collaudate contro eventuali attacchi. Siamo orgogliosi di poter offrire un prodotto simile nella nostra gamma”, dice Olivier François, CEO di DS Automobiles.