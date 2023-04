Mercedes Classe E 2023: prezzo, interni, uscita

La Mercedes-Benz Classe E ha sulle spalle ben 75 anni di carriera e, ora, rinnova la sua presenza sulle strade con una nuova generazione 2023, che arriva dopo 16 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Le linee sono classiche, ma sotto pelle sono tante le novità come la gamma completa di motori elettrificati. L’arrivo sul mercato è previsto per l’estate di quest’anno con l’apertura degli ordini, mentre il debutto nelle concessionarie è atteso in autunno.

Proporzioni classiche

La nuova Mercedes-Benz Classe E conferma il suo essere berlina a tre volumi, con sbalzo anteriore corto e cofano del motore lungo con abitacolo arretrato. Il design viene arricchito dallo sbalzo posteriore equilibrato. Davanti, una sorta di pannello nero coniuga la mascherina ai fari creando un legame con i modelli della divisione Mercedes-EQ. La calandra, invece, si arricchisce di un disegno tridimensionale e, a seconda dell’allestimento, diventa progressiva o tradizionale. Di serie ci sono dei fari a LED High Performance. Come equipaggiamento a richiesta, il DIGITAL LIGHT è disponibile senza e con funzione di proiezione.

Lateralmente, si scorge una silhouette tradizionale, in cui le maniglie a filo con la carrozzeria, sono disponibili come optional. Le due linee separate sulla fiancata accentuano il carattere sportivo e dinamico della vettura. Al posteriore, il fiore all’occhiello, sono i fari a LED in due parti, con un nuovo profilo sia per quanto riguarda la funzione diurna che quella notturna.

Mercedes Classe E 2023: interni di lusso

L’aumento del passo rispetto alla precedente generazione (+22 mm), si traduce in un abitacolo più ampio e confortevole. Nell’ambiente interno, invece, si respira un’aria molto tecnologica con il nuovo sistema di infotainment MBUX Superscreen che può vantare ben 3 schermi (quello del passeggero è optional).

La nuova piattaforma ha un’interfaccia moderna che garantisce l’installazione di app di terze parti. Per il lancio della Classe E sono disponibili le app “TikTok”, “Angry Birds”, “Webex”, “Zoom” e il browser “Vivaldi”. Naturalmente, non ci può non essere la connettività 5G, oltre all’assistente virtuale gestito dall’intelligenza artificiale e all’impianto audio 4D Surround Dolby Atmos abbinato all’Active Ambient Lightning. Molteplici le sezioni personalizzabili per rendere l’abitacolo un salotto su misura.

Mercedes-Benz Classe E, le motorizzazioni

Per quanto riguarda i motori diesel e i benzina, tutti quanti sono dotati, oltre che della sovralimentazione con turbocompressore, di assistenza intelligente con generatore di avviamento integrato (ISG). Si tratta di ibridi leggeri, che si sommano agli ibridi plug-in. Grazie a una nuova batteria, la potenza del motore elettrico è stata aumentata da 15 a 17 kW e la coppia di spinta a 205 Nm. Le motorizzazioni previste:

Mercedes E 200: 4 cilindri benzina di 2 litri – 150 kW / 204 CV e 320 Nm – 240 km/h di velocità massima – 0-100 km/h in 7,5 secondi;

Mercedes E 220 d: 4 cilindri diesel 2 litri – 145 kW / 197 CV e 440 Nm – 238 km/h di velocità massima – 0-100 km/h in 7,6 secondi;

Mercedes E 220 d 4MATIC: 4 cilindri diesel 2 litri – 145 kW / 197 CV e 440 Nm – 234 km/h di velocità massima – 0-100 km/h in 7,8 secondi;

Mercedes E 300 e: 4 cilindri benzina di 2 litri + motore elettrico – 230 kW / 312 CV e 550 Nm – 236 km/h di velocità massima – 0-100 km/h in 6,4 secondi – batteria da 25,4 kWh – autonomia in elettrico 97-115 km;

Mercedes E 300 e 4MATIC: 4 cilindri benzina di 2 litri + motore elettrico – 230 kW / 312 CV e 550 Nm – 234 km/h di velocità massima – 0-100 km/h in 6,5 secondi – batteria da 25,4 kWh – autonomia in elettrico 95-109 km;

Mercedes E 400 e 4MATIC: 4 cilindri benzina di 2 litri + motore elettrico – 280 kW / 380 CV e 650 Nm – 250 km/h di velocità massima – 0-100 km/h in 5,3 secondi – batteria da 25,4 kWh – autonomia in elettrico 95-109 km.

Mercedes Classe E 2023, prezzo

Al momento della presentazione ufficiale non sono state rilasciate informazioni ufficiali relative al prezzo della nuova mercedes Classe E 2023. Nei prossimi mesi ne sapremo sicuramente di più sia per quanto riguarda i prezzi della nuova Classe E per il mercato tedesco sia per il mercato italiano. Come già anticipato, la nuova generazione della “E” è attesa nelle consessionarie il prossimo autunno.