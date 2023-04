Volkswagen ID.7, l’esordio della berlina elettrica da 700 km

Finalmente è arrivato il momento della tanto attesa Volkswagen ID.7, berlina di fascia medio-alta 100% elettrica. Le premesse, per contenuti e non solo, sono molto alte. L’autonomia che il costruttore tedesco garantisce è di 700 chilometri, un bel viaggiare considerando che le prestazioni sono di assoluto livello. A Wolfsburg hanno fatto le cose per bene e lanciano la loro personale sfida ai colossi delle auto a batteria.

Motore elettrico da 286 CV

La ID.7 è la prima Volkswagen a sfruttare la piattaforma MEB, con motori completamente nuovi ed efficienti. Abbiamo detto della sua autonomia nel ciclo WLTP, ma con 286 CV di potenza, raggiunge una quota mai sfiorata finora. Inoltre, questo propulsore viene usato indipendentemente dalla dimensione della batteria scelta.

Questo propulsore viene chiamato APP550 ed è prodotto a Kessel (Germania) assieme a Volkswagen Group Components, in uno stabilimento locale. A seconda delle dimensioni della batteria scelta, è prevista un’autonomia massima di 700 km e una capacità di ricarica fino a circa 200 kW.

Linea filante

La Volkswagen ID.7 si staglia sulla scena con una linea filante, quasi da coupé, esaltata da un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0.23, in base all’equipaggiamento scelto. Il passo lungo e gli sbalzi corti permettono un ampio interno, a beneficio del comfort. L’abitacolo è formato da un display touch da 15 pollici per l’infotainment, un display head-up in realtà aumentata, un nuovo climatizzatore integrato e con pulsanti preferiti assegnabili e un cursore touch retroilluminato.

Volkswagen ID.7, grande comfort

Abbiamo accennato che viaggiare comodi è una prerogativa di questo veicolo, specifica che viene innalzata dai nuovi sedili con funzione massaggio e da un tetto apribile panoramico oscurabile elettronicamente. Quest’ultimo può essere mutato con effetti opachi e trasparenti con la semplicità di un clic, sul touch screen. A supporto ci sono anche i comandi vocali naturali che usano il nuovo assistente vocale IDA, così come molte altre funzioni presenti a bordo dell’EV.

I sedili anteriori opzionali sono del tutto nuovi e presentano il sistema Climatronic con raffreddamento o riscaldamento, oltre a una funzione di asciugatura. Presente anche la funzione massaggio con certificazione AGR. La ID.7 prodotta nello stabilimento di Emden (Germania) per il mercato continentale e nordamericano, mentre la versione per il mercato cinese sarà costruita localmente.