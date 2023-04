Porsche Cayenne Restyling 2023, i segreti del rinnovato SUV

Per la Porsche Cayenne non si parla di un semplice restyling 2023, ma di qualcosa di più dato l’impiego profuso nello sviluppo di questa nuova versione. Il facelift introduce molte novità, sia nella versione classica che in quella coupé. Le prime consegne sono stimate nel mese di luglio, con un prezzo di mercato che partirà da 92.837 euro.

Cambia il suo sguardo

La Cayenne propone dei nuovi fari a LED che presentano qualche punti di raccordo con quelli della Taycan. Come optional, la casa automobilistica offre dei gruppi ottici Matrix Led a quattro elementi. Oltre ai nuovi fari, ci sono dei paraurti ridisegnati con prese d’aria dal taglio inedito, nuovi passaruota e un nuovo cofano motore. A completare il pacchetto ci sono dei cerchi in lega da 20, 21 e 22 pollici.

Abitacolo in stile Porsche Taycan

Avevamo anticipato con alcune fotografie il nuovo abitacolo della Cayenne, che avrebbe assunto un taglio più multimediale e in linea con quanto offerto dalla Taycan. Dunque, esordisce una nuova plancia con strumentazione digitale e display curvo da 12,6 pollici, mentre il sistema infotainment poggia su uno schermo da 12,3 pollici. Tra gli optional si può optare anche per uno schermo da 10,9 pollici per il passeggero anteriore tramite il quale si può gestire diverse funzionalità della vettura come il navigatore o, addirittura, vedersi dei contenuti multimediali.

Porsche Cayenne Restyling 2023: nuovi motori

In Europa, la Cayenne porta tre varianti differenti: Cayenne, Cayenne E-Hybrid e Cayenne S. La prima adopera un V6 turbo di 3 litri di cilindrata da 260 kW (353 CV) e 500 Nm, 10 kW (13 CV) e 50 Nm in più rispetto al passato. La Cayenne S, invece, abbandona il V6 per un V8 biturbo di 4 litri di cilindrata in grado di erogare 349 KW (474 CV) e una coppia di 600 Nm. Si parla di un aumento di 25 kW (34 CV) e 50 Nm rispetto alla precedente. Infine, la Cayenne E-Hybrid, ha un nuovo powertrain composto da un motore V6 ma in abbinamento a un’unità elettrica più potente. La potenza di sistema arriva a 346 kW (470 CV).

Accresce anche la capacità della batteria che alimenta il motore elettrico che passa da 17,9 kWh a 25,9 kWh. La Casa di Zuffenhausen dichiara una percorrenza in elettrico fino a 90 km secondo il ciclo WLTP. L’accumulatore può essere ricaricato in corrente alternata fino ad una potenza di 11 kW.