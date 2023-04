Bentley “The Le Mans Collection”, per celebrare la storia

Per celebrare i 20 anni dalla sesta vittoria di Bentley alla 24 Ore di Le Mans e i 100 anni dalla prima edizione della leggendaria gara, il costruttore britannico sta creando un’edizione limitata di Continental GT Coupé e Continental GTC. Ognuna sarà spinta dal motore W12 di maggior successo dell’era moderna. La Le Mans Collection comprende dettagli esterni ed interni unici che riprendono il design della Speed ​​8 #7 vincitrice della prestigiosa corsa.

Dettagli unici

Tutti i modelli della collezione Le Mans sono caratterizzati dal display rotante Bentley a tre soluzioni, che offre una scelta di touchscreen, doppio rivestimento o quadranti analogici, ma con una differenza: al posto del quadrante centrale standard c’è una vetrina che mostra una valvola del motore del V8 biturbo da 4,0 litri della Bentley Speed ​​8 vincitrice di Le Mans nel 2003. Il motore è stato rimosso dopo la gara e conservato, e ora 24 delle 32 valvole dal motore sono stati tagliati in due per creare 48 manufatti per questa collezione esclusiva di Grand Tourer per eccellenza.

Un altro speciale dettaglio riguarda l’orologio analogico di 12 ore, che viene sostituito da uno digitale con un design del quadrante su misura, con 24 ore, naturalmente.

Mulliner, la divisione personal commissioning di Bentley, si è ispirata alle auto da corsa Speed ​​8 verde scuro che hanno spazzato via tutta la concorrenza a Le Mans nel 2003. Dall’esterno verde verdeggiante alla scheggia del motore Speed ​​8 visualizzato nel cruscotto, la Collezione Le Mans è un sincero tributo a una lunga e gloriosa storia condivisa tra Bentley e la 24 Ore di Le Mans.

Omaggio alla Bentley Speed ​​8 #7

I progettisti di Mulliner hanno studiato attentamente la Speed ​​8 del 2003, sicuramente una delle auto da corsa più belle che abbia mai trionfato a Le Mans. Il numero limitato di Continental GT e Continental GTC della Le Mans Collection è rifinito in verde, con una striscia da corsa Moonbeam sul cofano (e sul tetto della Coupé). La specifica Blackline fa cenno alla livrea nera e verde della Speed ​​8, mentre i componenti della carrozzeria della Styling in fibra di carbonio sono rifiniti in nero con un sottile gessato in Moonbeam. Il nero Beluga è stato scelto anche per la parte inferiore del paraurti anteriore, per le calotte degli specchietti retrovisori esterni e per l’area posteriore a “ferro di cavallo” sotto lo spoiler del cofano del bagagliaio, mentre i cerchi neri da 22 pollici a dieci razze avvolgono i potenti freni in carboceramica e le pinze dei freni rosse.

Nel frattempo, la distintiva griglia a matrice Bentley (originariamente sviluppata per proteggere il radiatore sulla pista sterrata di Le Mans degli anni ’20) presenta un numero 7 verniciato in bianco Arctica, che combina il numero vincitore della gara del 2003 con i radiatori verniciati delle Bentley che vinsero Le Mans cinque volte tra il 1924 e il 1930.

Dettagli su misura

Gli interni della Le Mans Collection Continental GT e Continental GTC sono molto più lussuosi di quelli della Bentley Speed ​​8, ma c’è lo stesso senso di sportività. Una lampada di benvenuto a forma di ghirlanda introduce in un abitacolo rivestito in pelle Beluga. Il tessuto Dynamica garzato ad alte prestazioni copre i sedili, mentre la combinazione di colori monocromatici degli interni è alleggerita dalle cuciture dei sedili e dalle cinture di sicurezza a contrasto in Hotspur. Il volante, rifinito in pelle e Dynamica, presenta anche cuciture a contrasto Hotspur e linguetta a ore sei.

L’impiallacciatura a doppia finitura sul cruscotto e sui binari delle portiere è realizzata in Piano Black e fibra di carbonio lucida, con una sottile striscia cromata che li separa. Abbinare le porte al cruscotto in modo che il gessato scorra senza soluzione di continuità da un lato all’altro è un segno dell’eccezionale maestria artigianale di ogni Bentley.

Le Bentley della collezione Le Mans presentano molti dettagli su misura, a cominciare dai battitacco Speed ​​8 e dalle soglie d’ingresso a sei corone che accolgono gli occupanti all’ingresso. Il cruscotto mostra l’emblema a sei ghirlande intarsiato nella fibra di carbonio lucida, che segna ciascuna delle sei vittorie totali registrate da Bentley a Le Mans tra il 1924 e il 2003.

Prestazioni ispirate alle Bentley da gara

Le Continental GT e GTC della Le Mans Collection sono equipaggiate con il famoso motore Bentley W12 TSI da 6,0 litri, che eroga 659 CV e una straordinaria coppia di 900 Nm.

Con una manovrabilità eccezionale, ciò si traduce in una velocità massima di 335 km/h e 0-100 km/h in 3,5 secondi. Una combinazione di quattro tecnologie del telaio conferisce alla nuova edizione limitata un livello di agilità, prestazioni e qualità di guida che ci si aspetta da un’auto del genere.

Il Bentley Dynamic Ride e le sospensioni pneumatiche attive a tre camere con smorzamento adattivo svolgono un ruolo chiave nell’equilibrio dell’auto e forniscono una base formidabile su cui costruire. I freni carboceramici opzionali e di nuova concezione, il controllo elettronico variabile della stabilità, lo sterzo integrale e il differenziale elettronico a slittamento limitato rafforzano ulteriormente l’agilità e le prestazioni.