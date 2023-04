BMW XM Label Red, versione plug-in da 748 CV

La BMW XM Label Red indossa l’abito più estremo e cattivo, con un powertrain che raggiunge la soglia dei 748 CV di potenza. Questo nuovo modello debutterà ufficialmente al Salone Auto di Shanghai tra pochi giorni. La produzione inizierà ad agosto 2023 presso lo stabilimento BMW di Spartanburg negli Stati Uniti. Per il momento non ci sono informazioni chiare per quanto riguarda il mercato italiano anche se, probabilmente, il prezzo si aggirerà intorno ai 200 mila euro.

Un oggetto personalizzabile

Questa nuova versione si riconosce per alcuni dettagli specifici, come il bordo del doppio rene, il badge XM e le pinze dei freni, nel colore Toronto Red. Il SUV tedesco adotta di serie cerchi in lega leggera da 21 pollici, che regalano una bella presenza scenica. Variegata la possibilità di personalizzazione della carrozzeria tramite il programma BMW Individual che consente di scegliere tra più di 50 colorazioni. BMW XM Label Red sarà proposta anche in una serie speciale in edizione limitata di 500 esemplari, che si riconosce per una serie di dettagli estetici personali come la tinta BMW Individual Frozen Carbon Black per la carrozzeria.

Abitacolo dinamico

L’abitacolo è molto ricercato con rivestimenti in colore nero con dettagli rossi a contrasto. Spicca anche l’utilizzo del carbonio per il tunnel centrale e dei pannelli delle porte rivestiti. Nella speciale versione a tiratura limitata, nell’abitacolo è presente anche una targhetta con il numero progressivo del modello. Come sulla BMW XM troviamo anche tanta tecnologia a partire dal BMW Curved Display. L’infotainment si poggia sulla piattaforma iDrive 8.

Il powertrain BMW

Sotto al cofano si cela un motore V8 biturbo di 4,4 litri di cilindrata da 430 kW/585 CV con 785 Nm di coppia, abbinato a un’unità elettrica da 145 kW/197 CV con 280 Nm di coppia. La potenza di sistema arriva a toccare la soglia dei 550 kW/748 CV con 1.000 Nm di coppia. Il cambio è un automatico ZF a 8 rapporti, mentre la trazione è integrale. A livello di performance, la BMW XM Label Red accelera da 0 a 100 km/h in appena 3,8 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h, ma sale a 290 km/h optando per l’M Driver’s Package opzionale.

L’unità elettrica è alimentata da una batteria da 25,7 kWh (capacità utilizzabile) che permette un’autonomia in modalità elettrica di 75-83 km nel ciclo WLTP. La velocità massima raggiungibile in modalità puramente elettrica è di 140 km/h.