Subaru Crosstrek Wilderness, la più robusta di sempre

Subaru ha presentato la nuova Crosstrek Wilderness 2024, al New York International Auto Show. Combinando la rinomata trazione integrale di Subaru con una trasmissione rivista, X-MODE, osservando un’altezza da terra più elevata e un esclusivo rivestimento della carrozzeria, la Crosstrek Wilderness 2024 si candida a essere la più robusta e avventurosa di sempre.

Temperamento tipicamente Subaru

La Crosstrek Wilderness aggiunge esclusivi miglioramenti meccanici, di design e funzionali per una maggiore capacità sulle strade e sui sentieri meno battuti. Fondamentalmente, il nuovo modello robusto conserva la rinomata miscela di capacità SUV e dinamica d’avanguardia. Numerosi dettagli esterni e interni rendono il Crosstrek Wilderness particolarmente adatto al trasporto di attrezzatura da esterno, anche quando fuori è bagnato o fangoso.

Il Crosstrek Wilderness è alimentato da un motore SUBARU BOXER a iniezione diretta da 2,5 litri, con 182 CV e 176 Nm di coppia. Subaru ha progettato la trasmissione Crosstrek Wilderness per migliori prestazioni fuoristrada installando un rapporto di trasmissione differenziale rivisto e CVT Lineartronic risintonizzato. Il rapporto di trasmissione finale 4.111 (vs. 3.700) migliora la capacità in salita del SUV e la nuova messa a punto per il CVT ottimizza la trazione a basse velocità e su superfici scivolose. Inoltre, la capacità di traino massima è più che raddoppiata a 3.500 libbre grazie all’aggiunta di un radiatore dell’olio della trasmissione.

Sistemi di assistenza

Come tutti i modelli Crosstrek 2024, la Wilderness è dotata della pluripremiata tecnologia EyeSight Driver Assist del marchio, che include Advanced Adaptive Cruise Control; Frenata pre-collisione; Gestione dell’acceleratore pre-collisione; Lane Departure and Sway Warning e Lead Vehicle Start Alert. Inoltre, il Blind-Spot Detection con Lane Change Assist e Rear Cross-Traffic Alert di serie sul nuovo modello.

Il Crosstrek Wilderness viene inoltre fornito di serie con lo sterzo automatico di emergenza. La funzione lavora in combinazione con EyeSight e Blind-Spot Detection per assistere con il controllo dello sterzo ad aiutare a evitare una collisione a velocità inferiori a 70 km/h. La frenata automatica inversa standard aggiunge un’ulteriore misura di sicurezza in situazioni di sentieri stretti e durante il parcheggio.