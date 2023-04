Jeep Wrangler 2024, il fuoristrada si rinnova

La nuova Jeep Wrangler MY24 prosegue nel rispetto della sua storia leggendaria formata da una combinazione impareggiabile di capacità in offroad, di design autentico e di prestazioni superiori su strada e fuoristrada. L’ultima evoluzione del SUV più avventuriero e iconico del mondo aggiunge migliori capacità, nuove tecnologie e caratteristiche di sicurezza avanzate, rimanendo fedele alla formula Wrangler: completa libertà di andare dovunque e di fare qualsiasi cosa.

Le novità di Jeep Wrangler

Sulla nuova Wrangler viene introdotto il primo assale posteriore Dana full-float, rapporto di riduzione di 100:1, poi arrivano un nuovo verricello Warn di fabbrica e una maggiore capacità di traino di 5.000 libbre. All’interno, i clienti possono sperimentare più comfort e sicurezza, con un nuovo abitacolo formato da sedili anteriori elettrici, radio touchscreen Uconnect 5 standard da 12,3 pollici e airbag laterali a tendina standard nella prima e nella seconda fila.

“La Jeep Wrangler è l’archetipo dell’eroe dell’avventura, che incarna lo spirito e l’anima del marchio Jeep”, ha affermato Christian Meunier, CEO del marchio Jeep. “Dalla sua introduzione, abbiamo venduto quasi 5 milioni di Wrangler in tutto il mondo, stabilendo nuovi livelli di capacità 4×4 con ogni nuova generazione. Oggi stiamo alzando ancora una volta il livello combinando il Wrangler più capace fino ad oggi, con più tecnologia, comfort e caratteristiche di sicurezza. Questa è una combinazione senza compromessi potenziata dalla libertà di scegliere tra quattro diversi propulsori, incluso il nostro 4xe elettrificato, che è il PHEV più venduto in America”.

Una comunità di appassionati

Basandosi sulla sua storia di libertà e avventura, il nuovo Wrangler è una certezza per la fedele base di appassionati. “La nuova Jeep Wrangler 2024 è un’illustrazione di quanto sia potente la comunità Jeep e di come continuino a promuovere miglioramenti basati sulle loro aspettative di maggiore capacità, tecnologia avanzata e più raffinatezza”, ha dichiarato Jim Morrison, Senior Vice President e Head of Jeep Brand North America.

“Con il 4xe plug-in che gioca un ruolo di primo piano nella gamma – prosegue Morrison – il nuovo Wrangler prende il meglio e lo migliora, con capacità 4×4 ancora più leggendarie, grazie al nostro primo assale posteriore Dana full-float che lo rende possibile per i proprietari di Wrangler per aumentare facilmente le dimensioni degli pneumatici; un interno più avanzato e confortevole con un touchscreen standard da 12,3 pollici e sedili elettrici testati per il guado in acqua; più sicurezza e tecnologia, compresi gli airbag laterali a tendina di serie”.

L’arrivo in scena

La Jeep Wrangler 2024 sarà disponibile nei modelli Sport, Willys, Sahara, High Altitude, Rubicon e Rubicon 392. Gli ordini sono aperti e i veicoli inizieranno ad arrivare nelle concessionarie Jeep statunitensi più avanti nel 2023. La Jeep Wrangler 2024 sarà disponibile anche nei mercati di tutto il mondo.