Jeep Renegade e Compass, nuovi allestimenti in arrivo

Nella gamma di Jeep Renegade e Compass arrivano a referto un altro paio di ricchi allestimenti, che si chiamano: Upland Cross e High Altitude. Le due best seller possono essere così declinate: le versioni ibride plug-in 4xe in Upland Cross, mentre la Compass mild hybrid a benzina da 130 CV in High Altitude. Entrambi gli allestimenti sono caratterizzanti da molteplici dettagli estetici che servono per dare un tocco distintivo a questi due SUV di successo.

Come sono fatti

Upland Cross e High Altitude hanno come base di riferimento l’allestimento Limited, ma offrono altri colpi di classe. Le Upland Cross si muovono con delle finiture MetaKrome color bronzo sulla plancia, sulle bocchette dell’aria condizionata e sugli altoparlanti anteriori. Nell’abitacolo, invece, si trovano anche i sedili esclusivi in tessuto nero con inserti in bronzo e il volante in Techno-pelle.

Nella Compass High Altitude, fanno capolino nuovi dettagli neri e paraurti in tinta carrozzeria, oltre a dei cerchi in lega da 19” in nero lucido. Gli interni sono personalizzati, con sedili in tessuto e vinile con cuciture rosse, che scorrono lungo tutta la plancia.

Cosa offrono di serie le due Jeep

A disposizione ci sono fari full LED con abbaglianti automatici, fendinebbia e barre sul tetto. L’infotainment è da 8,4” sulla Renegade e da 10,25” sulla Compass. Tutti e due compatibili con Android Auto e Apple CarPlay. Tra i sistemi di assistenza alla guida sono previsti anche l’avviso anticollisione, il mantenimento di corsia e il cruise control adattivo. Come colorazioni, il listino è formato da: Alpine White, Black e Colorado Red, a cui si sommano le nuove Sting Gray e Shade Blue. Ovviamente è possibile dotare la macchina con un tetto colorato.

Soluzioni economiche

Renegade e Compass 4xe vengono offerte anche con la formula di finanziamento con rate di 249 euro e 299 euro al mese, entrambe inclusive di Easy Wallbox e due anni di manutenzione ordinaria. La Compass e-Hybrid, invece, può essere acquistata da 249 euro al mese, anch’essa con due anni di manutenzione inclusa nella rata.