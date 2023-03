Skoda Kamiq Black Dots 2023: prezzo, dotazione, novità

Il modello Skoda più richiesto sul mercato italiano si presenta in una nuova versione pensata appositamente per il nostro Paese. La Skoda Kamiq Black Dots è un allestimento che si distingue per i tanti particolari black e per la ricca dotazione, con prezzi da 25.350 euro.

Esterni: si riconosce dai dettagli neri

La versione Black Dots è riconoscibile per i dettagli in nero lucido quali la calandra, i gusci degli specchietti e il lettering sul portellone posteriore. Altri particolari sono invece in nero opaco come i mancorrenti sul tetto e gli elementi nei paraurti. Per la Black Dots sono disponibili nove tinte di carrozzeria, di cui sette metallizzate e due pastello. I gruppi ottici sono full LED sia all’anteriore e che al posteriore, mentre i cerchi in lega sono da 17 pollici con design aerodinamico.

Interni: spazio e dotazione completa

Nell’abitacolo non ci sono novità di rilievo rispetto alla Kamiq già in vendita, ma sono compresi nella dotazione il climatizzatore automatico bi-zona, l‘infotainment con display da 8 pollici e dei rivestimenti in tessuto e pelle sintetica scamosciata, il sistema di avviamento senza chiave KeyLess e lo specchietto retrovisore interno anti-abbagliamento.

Per il resto si ritrova l’abitacolo spazioso che già ha dimostrato di essere apprezzato dalla clientela. Anche dietro possono sedere senza problemi persone alte oltre il metro e 80. Il bagagliaio ha una capacità di 400 litri e presenta tante soluzioni per lo sfruttamento dello spazio, come ganci per le borse della spesa e sistemi di ritenuta del carico.

Motorizzazioni Skoda Kamiq Black Dots

La Kamiq Black Dots è disponibile con tre diverse motorizzazioni, tutte benzina e non elettrificate:

il 3 cilindri 1.0 TSI da 95 CV ;

; il 3 cilindri 1.0 TSI da 110 CV ;

; il 4 cilindri 1.5 TSI da 150 CV.

È possibile scegliere tra tre diverse trasmissioni, un manuale a 5 marce, un manuale a 6 marce ed un automatico DSG a 7 rapporti. Noi abbiamo provato la versione 1.0 TSI da 110 CV abbinata al cambio DSG, che si è rivelata una scelta particolarmente adatta alla città, anche se la versione più venduta è quella con cambio manuale. Il motore risponde in modo pronto e il cambio si adatta alle intenzioni del conducente senza ritardi eccessivi anche quando si decide si spingere un po’ sul pedale. Ovviamente non si tratta di un’auto pensata per il piacere di guida, ma in un contesto urbano il comportamento appare assolutamente adattato alla vettura e la potenza appare adeguata al mezzo.

Skoda Kamiq Black Dots: dotazione e prezzi

Per quanto riguarda la sicurezza attiva, la Black Dots include già di serie il sistema Front Assistant con frenata automatica e riconoscimenti di ciclisti e pedoni, il Lane Assist e il Cruise Control. L’allestimento può essere arricchito con il City Pack (che comprende tra gli altri il sensore pioggia, la telecamera posteriore e il sistema Kessy full per apertura delle portiere) e il City Plus Pack (che aggiunge i sensori di parcheggio anteriori).

Il listino prezzi per la Skoda Kamiq Black Dots parte da 25.350 euro per la motorizzazione 1.0 TSI da 95 cv, che è disponibile anche con l’opzione di finanziamento con un anticipo di 3.500 euro e 36 rate da 199 euro al mese (TAN 6,99%, TAEG 8,43%) con la formula del valore futuro garantito, compresa la manutenzione per 3 anni o 45.000 km. La motorizzazione 1.0 TSI da 110 CV è proposta da 26.450 euro, mentre la 1.5 TSI da 28.250 euro. L’allestimento Black Dots garantisce un vantaggio al cliente che arriva al 42% sul prezzo delle singole dotazioni rispetto alla Style.