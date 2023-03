Mercedes-Benz GLB 2023, le novità del restyling

I SUV di Mercedes-Benz ricevono una bella rinfrescata, destino che inevitabilmente tocca anche alla GLB, sulla quale arrivano dei nuovi contenuti estetici, tecnici, multimediali e altro ancora, per farla ancora più competitiva e intrigante per la dura competizione del mercato. Scopriamola meglio.

Novità di design

La GLB guadagna un paraurti anteriore con protezione visiva del sottoscocca, per rimarcare la sua natura da fuoristrada. Affascinante la griglia del radiatore a quattro lamelle orizzontali e stella al centro. La forma atletica della spalla, con una linea laterale modellata, realizza un gioco di luci e ombre superbo, con un posteriore accentuato in larghezza. I nuovi fari full-LED e i gruppi ottici posteriori ne esaltano le forme complessive, mentre arrivano quattro modelli di cerchi e un nuovo colore di vernice, lo Spectral Blue Metallic. Nell’allestimento base, il nuovo GLB è provvisto di cerchi in lega a cinque doppie razze da 17 pollici in nero lucido con superfici tornite lucide.

Abitacolo curato

Sulla GLB si nota il doppio schermo indipendente, provvisto di un display da 7 pollici e di uno da 10,25 pollici di serie, rispettivamente per il quadro strumenti e lo schermo multimediale. Selezionabili come optional, però, ci sono anche due schermi panoramici da 10,25 pollici per un’esperienza dall’alto tasso di tecnologia. Di serie il volante è rivestito in pelle, in alternativa si può avere la pelle sintetica Artico. In modo inedito, si può scegliere anche la corona del volante riscaldata per la AMG Line.

I sedili comfort sono di serie e sono rivestiti in pelle sintetica Artico e tessuto nero con goffratura tridimensionale. Nella variante Progressive è possibile optare per tre colori per l’abitacolo: nero, beige macchiato e grigio sagegrey. Il rivestimento dei sedili di serie in pelle artificiale Artico/microfibra Microcut è disponibile anche in marrone bahia nella AMG Line, così si raggiunge un totale di quattro colori per i rivestimenti: nero, marrone bahia, grigio saggina e la nuova tonalità rosso pepe abbinata al nero. Il rivestimento in tessuto dei sedili comfort è realizzato al 100% con materiali riciclati, mentre nel rivestimento dei sedili Artico/Microct questa percentuale è del 65% nello specchio del sedile e dell’85% nel tessuto inferiore.

Il nuovo Mercedes MBUX

Sulla GLB restyling arriva l’ultima generazione del sistema di infotainment MBUX, che presenta diversi stili di visualizzazione: Classic, Sporty e Discreet. In combinazione con le tre modalità di navigazione, assistenza e servizi e i 10 mondi cromatici della luce ambiente, sono disponibili diverse opzioni di personalizzazione. Tutte le funzioni precedenti, come media, telefono, veicolo sono sempre disponibili.

Per una maggiore connettività, la vettura dispone di una porta USB-C aggiuntiva e di una maggiore potenza di ricarica USB, mentre tutte le porte USB sono illuminate. Successivamente, la connessione wireless con gli smartphone sarà possibile tramite Android Auto Wireless o Apple CarPlay. L’assistente vocale intelligente di Mercedes-Benz diventa ancora più capace di dialogare e di apprendere attraverso i servizi online attivabili nell’app Mercedes me.

Versione AMG

La GLB 35 4 Matic offre di serie il generatore di avviamento a cinghia (RSG) e un alimentatore di bordo aggiuntivo a 48 volt. L’RSG svolge una funzione analoga a quella di un ibrido leggero. Oltre all’innalzamento di potenza temporaneo di 10 kW (14 CV), garantisce funzioni come la marcia per inerzia e il recupero di una maggiore efficienza. La tecnologia a 48 volt implementa il comfort, con le transizioni della funzione start/stop e coasting appena percettibili. La potenza di 225 kW (306 CV) del motore turbo a 4 cilindri da 2,0 litri viene distribuita su tutte e quattro le ruote con il cambio AMG SPEEDSHIFT DCT 8G e la trazione integrale Performance 4MATIC AMG.