Mercedes GLC Coupé 2023: novità, uscita, prezzo

Alla classica ed elegante GLC si affianca una versione aggiornata della sportiva Mercedes GLC Coupé 2023. Quest’ultima si contraddistingue per un accentuato dinamismo, per un’aggressività marcata e per un comparto tecnologico di livello. La Stella si trova, come sempre, al centro della calandra, mentre il corpo vettura è sormontato da diverse cromature nella parte bassa, dove troviamo le protezioni per la carrozzeria, e, soprattutto, i montanti posteriori più inclinati rispetto alla GLC. Eleganti i gruppi ottici posteriori che sono uniti da un elemento centrale.

Mercedes GLC Coupé 2023: il design

La silhouette viene impreziosita da cerchi in lega da 18 pollici di serie, mentre la variante AMG Line offre cerchi da 19 o 20 pollici ed i rivestimenti dei passaruota in tinta con carrozzeria. Disponibili anche le pedane e molti elementi in nero, previsti con il pacchetto Night. Più lunga di 31 mm rispetto al modello precedente, e più alta di 5 mm, la GLC Coupé di ultima generazione possiede anche delle carreggiate più larghe, rispettivamente, di 6 mm all’anteriore e di 23 mm al posteriore.

Anche il bagagliaio cresce, con un volume che aumenta di almeno 45 litri, toccando quota 545 litri. Sulle varianti ibride plug-in, invece, scende a 390 litri per via delle batterie. Dei miglioramenti sono stati apportati anche nel campo dell’aerodinamica, infatti il nuovo SUV abbassa il Cx da 0,30 a 0,27.

Si rinfresca l’abitacolo

L’interno si caratterizza per un volante con razze centrali sdoppiate, ma soprattutto colpisce l’occhio lo schermo da 12,3 pollici destinato alla strumentazione digitale, e quello da 11,9 pollici centrale dedicato al sistema di infotainment MBUX. Visibili altri cambiamenti, come la forma delle bocchette d’areazione e dei pannelli porta, oltre che per tetto apribile più ampio, selezionabile però come optional.

Mercedes-Benz GLC: i motori

La gamma motori è abbastanza variegata, con unità da 4 cilindri 2.0 turbobenzina o turbodiesel elettrificati attraverso sistemi mild hybrid e plug-in hybrid, con potenze che vanno da 197 CV a 381 CV. Con il tech package, inoltre, è possibile dotare la GLC Coupé di sospensioni pneumatiche abbinate alle ruote posteriori sterzanti. Un assortimento coi fiocchi.