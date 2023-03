Toyota Aygo X Undercover: edizione speciale

Nasce la Toyota Aygo X Undercover, un marchio di abbigliamento e accessori dal grande respiro internazionale. La nuova vettura del marchio giapponese sarà prodotta in appena 5mila unità e si riconosce per i dettagli stilistici molto particolari, sia esternamente che nell’abitacolo.

La serie speciale di Toyota

L’elemento più distintivo della serie speciale di Toyota Aygo X Undercover è il suo colore. Non esiste altra vettura del brand nipponico a sfoggiare questa tinta. Infatti quel grigio bicolore è stato concepito da Toyota per renderla esclusiva. A renderlo ancora più speciale, poi, ci sono accenti rosso corallo sui cerchi neri da 18″. All’interno la Aygo X Undercover presenta sedili e tappetini esclusivi con motivo monogramma e il motto CHAOS/BALANCE della casa di moda, che è scritto negli adesivi sul tetto.

Jun Takahashi ha fondato Undercover e, a proposito di questo nuovo sodalizio, ha dichiarato: “Questa non è la solita collaborazione automobilistica ed essendo Toyota un marchio giapponese così prestigioso e innovativo, questa partnership ha avuto un profondo significato emotivo”. Takahashi odia il conformismo e nel suo campo si è distinto per sapere coniugare realtà differenti. “Fondere insieme due elementi o mondi contraddittori è per me emozionante e sia i materiali che il modo in cui abbiamo fornito i colori differiscono completamente dalle collaborazioni di abbigliamento. Guido la mia auto ogni giorno e riconosco l’importanza che può avere il colore”, ha affermato il numero uno di Undercover.

L’entusiasmo di Toyota

“Sapevamo che Undercover avrebbe potuto espandere ulteriormente il forte carattere della Aygo X ed eravamo entusiasti di esplorare come il linguaggio della moda di Jun potesse essere tradotto nel processo di sviluppo dell’auto – dichiara Tadao Mori, responsabile dello Styling Design di Toyota Europa -. Il fashion design e il car design hanno molto in comune, ma Jun ci ha fatto scoprire modi completamente nuovi di guardare al colore e idee su come sfruttare al meglio i dettagli quotidiani per creare qualcosa di più interessante e inaspettato”.