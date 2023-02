BMW X5 M e X6 M Competition, adesso anche col V8 ibrido

BMW rinnova anche le X5 M e X6 M Competition, le più cattive e grintose. Per questi due modelli arrivano una serie di ritocchi estetici di sicuro appeal, un’elettronica rinnovata, migliorata e dei motori che si elettrificano. A proposito di quest’ultimo punto, il V8 osserva l’introduzione del sistema Mild Hybrid, anche se i dettagli definitivi ancora non sono noti.

Il lifting per i due SUV

I due SUV ricevono delle modifiche che si incentrano soprattutto sul frontale delle BMW X5 M Competition e BMW X6 M Competition. La casa bavarese ha introdotto nuovi gruppi ottici dal profilo più rastremato di 35 millimetri. Alcune modifiche riguardano anche il doppio rene con finitura in nero lucido. Ritocchi anche al posteriore dove troviamo nuovi gruppi ottici a LED. Rispetto alle X5 e X6, le versioni M Competition possono poggiare anche su di un body kit dal look molto “arrogante”. Entrambe le vetture sono dotate di serie di cerchi in lega M da 21 pollici all’anteriore e da 22 pollici al posteriore. Per quanto riguarda l’abitacolo, con il restyling esordisce il BMW Curved Display formato da uno schermo per la strumentazione da 12,3 pollici e da un display da 14,9 pollici per il sistema infotainment con piattaforma iDrive 8.

Il V8 ibrido

Sotto al cofano è presente un V8 TwinPower Turbo di 4,4 litri con tecnologia Mild Hybrid a 48 V sviluppata da BMW. In totale ci sono 460 kW/625 CV con 750 Nm di coppia. L’unità è abbinata ad un cambio M Steptronic a otto velocità. Il motore elettrico da 9 kW/12 CV e 200 Nm di coppia è stato integrato direttamente nel cambio. Entrambi i modelli accelerano da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h.

Le migliorie di BMW

BMW ha migliorato anche la dotazione ADAS. Il brand bavarese ha implementato il sistema di avviso di collisione anteriore di serie, che adesso può anche abbassare il rischio di collisione con ciclisti, pedoni o traffico in arrivo quando si svolta. Anche il mantenimento di corsia è stato aggiornato e migliorato. Tra gli optional troviamo il nuovo Parking Assistant Professional che consente alle auto di gestire le manovre di parcheggio in entrata e in uscita in completa autonomia.