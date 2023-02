Bmw X1 2023: novità, redesign, data di uscita e prezzi

Quali sono le novità della Bmw X1 2023? In cosa si distingue la terza generazione di X1 dalla precedente serie? Il redesign di nuova X1 si aggiunge ad un aggiornamento per quanto riguarda tecnologia e motorizzazioni? Quali sono gli allestimenti, e quanto costa? Analizziamo la nuova gamma dello “Sport Utility” bavarese di ingresso nel segmento “a ruote alte”: un modello di grande successo, come dimostrato dalle cifre di vendita di Bmw X1 nelle due precedenti serie (più di 2,7 milioni le unità vendute nel mondo) e dall’incidenza fra le proposte “X” (X1 rappresenta più del 50% del totale vendite della gamma Bmw X).

Novità redesign 2023 di Bmw X1

La terza generazione di Bmw X1 (codice di progetto U11) ha esordito nell’autunno 2022: può quindi, a buon diritto, essere considerata come “Model Year 2023”. Le novità di stile, contenuti e dotazioni sono ampie, a partire dal suo sviluppo sulla base di un pianale all’insegna della versatilità in ordine all’impiego di sistemi di propulsione termici, Plug-in hybrid e 100% elettrici (è il caso di Bmw iX1).

L’aggiornamento del SAV bavarese in chiave 2023, oltre ad avere portato la “derivata” a zero emissioni iX1, si è concretizzato in un corpo vettura di maggiori dimensioni, in un “maquillage” all’esterno, in un ambiente abitacolo profondamente rinnovato (anche dal punto di vista della digitalizzazione). La scelta delle motorizzazioni si conferma ampia (benzina e diesel anche mild-hybrid, Plug-in Hybrid e, appunto, la versione 100% elettrica iX1, quest’ultima anticipata nella primavera 2022 in un’anteprima di immagini dal test della nuova X1). Tre gli allestimenti (“base”, XLine, MSport), abbinabili a tutte le unità di propulsione.

Nuovo design esterno e interno

Il corpo vettura risulta, nell’insieme e dal punto di vista estetico, piuttosto simile a quello della precedente generazione. Lo stile è stato maggiormente enfatizzato grazie al ricorso al “doppio rene” anteriore più grande, che separa i gruppi ottici dalla nuova firma luminosa a “L” degli elementi a Led (medesimo disegno alla fanaleria posteriore).

Gli ingombri esterni di Bmw X1 terza generazione sono, come si accennava più sopra, leggermente aumentati rispetto alla serie precedente.

Lunghezza: 4,5 m (cioè 5,3 cm in più);

Larghezza: 1,84 m (specchi retrovisori esclusi), ovvero 2,4 cm in più;

Altezza: 1,64 m (4,4 cm in più).

Grazie ad un aumento di 22 mm del passo, l’abitabilità interna -è a sua volta cresciuta. Il vano bagagli (una delle “voci” tenute in maggiore interesse dalla clientela di vetture di fascia SUV e Crossover) misura 540 litri nel normale assetto di marcia, e fino a 1.600 litri con i sedili posteriori completamente abbattuti. La versione elettrica Bmw iX1 e le declinazioni Plug-in Hybrid possiedono una capacità di trasporto bagagli leggermente inferiore: da 490 litri a 1.495 litri.

Nuove tecnologie di bordo

L’abitacolo di Bmw X1 2023, oggetto di un profondo restyling, è all’insegna di una generale “pulizia”, cioè una riduzione dei comandi “fisici”. La plancia adotta il sistema operativo di ultima generazione Bmw Operating System 8, integrato nel Curved Display che comprende la strumentazione digitale con schermo da 10.25” e il display centrale da 10.7” – compatibile con Apple CarPlay e Android Auto – per il controllo delle funzionalità di bordo e dell’infotainment.

Motorizzazioni

Sotto al cofano, la terza generazione di Bmw X1 adotta unità motrici benzina, turbodiesel, mild-hybrid e Plug-in Hybrid (più la versione 100% elettrica iX1).

Versioni a benzina

sDrive 18i;

sDrive 20i;

xDrive 23i (mild-hybrid).

Versioni turbodiesel

sDrive 18d;

xDrive 20d;

xDrive 23d (mild-hybrid).

Versioni Plug-in Hybrid

xDrive 25e;

xDrive 30e.

Versione 100% elettrica

iX1.

Quanto costa il nuovo Bmw X1?

Di seguito il dettaglio dei prezzi “chiavi in mano”.

sDrive 18i: 40.500 euro (base), 49.970 euro (XLine), 44.450 euro (MSport);

sDrive 20i: 44.500 euro (base), 46.970 euro (XLine), 48.450 euro (MSport);

xDrive 23i: 49.900 euro (base), 52.370 euro (XLine), 53.850 euro (MSport);

sDrive 18d: 43.200 euro (base), 45.670 euro (XLine), 47.150 euro (MSport);

xDrive 20d: 48.600 euro (base), 51.070 euro (XLine), 52.550 euro (MSport);

xDrive 23d: 51.600 euro (base), 54.070 euro (XLine), 55.550 euro (MSport);

25e xDrive Plug-in: 51.700 euro (base), 54.170 euro (XLine), 55.650 euro (MSport);

30e xDrive Plug-in: 54.300 euro (base), 56.770 euro (XLine), 58.250 euro (MSport);

iX1 30 xDrive elettrica: 58.400 euro (base), 60.870 euro (XLine), 62.350 euro (MSport).

Allestimenti

La gamma si articola in tre allestimenti:

“base”;

XLine;

MSport.

Tutte le configurazioni di lineup sono disponibili per qualsiasi motorizzazione.

Dal punto di vista degli equipaggiamenti di ausilio attivo alla guida (ADAS), l’assortimento di dotazioni è decisamente “ricco”. Ne fanno parte, fra gli altri: