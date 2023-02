Audi: arrivano S4 e S5 Black Edition e Black Edition Pro

Arrivano anche in Italia due nuovi pacchetti di personalizzazione destinati alle Audi sportive che portano il fregio della serie S. Nelle fattispecie a godere di questa iniezione di aggressività sono le Audi S4 e S5 Black Edition e Black Edition Pro, che garantiscono una dotazione maggiormente completa con un risparmio di circa il 40% rispetto all’acquisto dei singoli optional. I pacchetti sono disponibili a richiesta con prezzi compresi tra 2.300 e 4.250 euro. Sicuramente un’operazione che potrebbe portare notevoli soddisfazioni.

Le dotazioni delle nuove Audi S4

Audi S4 Black Edition, ordinabile nella motorizzazione 3.0 V6 TDI mild hybrid da 341 CV, con carrozzeria berlina e Avant, garantisce di serie la vernice esterna metallizzata, le finiture in nero lucido estese anche ai loghi, i cerchi in nero antracite da 19″ e i terminali di scarico Dark Chrome. Il pacchetto Black Edition Pro offre in più i loghi S proiettati all’apertura delle portiere, il pacchetto luci ambientali a Led per gli interni, le pinze freno rosse e i fari anteriori con tecnologia Matrix Led.

L’offerta per S5

Sulle Audi S5 Coupé, Sportback e Cabriolet con motore 3.0 V6 TDI da 341 CV sono previste le medesime opzioni delle S4, a eccezione dei cerchi in lega da 20″ e dei gruppi ottici anteriori, che adottano in questo frangente la tecnologia laser. È invece specifica la personalizzazione della S5 Cabriolet con motore 3.0 V6 TFSI da 354 CV: in questo caso i terminali di scarico sono in nero lucido e la finitura del coperchio del vano capote e della cornice del parabrezza è cromata.

Ulteriori dettagli

Inoltre, sulle Audi sono collocati ora degli adesivi speciali vicino ai passaruota posteriori e i fari LED Matrix abbinati ai LED posteriori bruniti. Solitamente riservata ai modelli RS, quest’ultima finitura debutta anche sulle versioni S. Con il pacchetto Black Edition Pro ci sono le finiture in nero lucido insieme ad altre dotazioni importanti, sia tecniche che tecnologiche, come i LED sottoporta con proiezione sull’asfalto del logo S, il pacchetto luci ambiente multicolore e le pinze freno rosse con logo S all’avantreno.