Honda CR-V 2023: prezzo, motori e data di uscita del nuovo SUV

L’Honda CR-V è uno dei modelli più apprezzati al mondo, oltre ad essere il SUV più venduto degli Stati Uniti da oltre 25 anni. Per rimanere sulla cresta dell’onda, il SUV giapponese si rinnova completamente e si prepara ad un’offensiva anche sul mercato europeo (Italia compresa) dove la concorrenza in questo segmento e decisamente spietata. La vettura sfoggia un look aggiornato e accattivante, in linea con le ultime auto Honda. Non mancano inoltre nuove dotazioni, più spazio nell’abitacolo e una motorizzazione ibrida particolarmente efficiente.

Honda CR-V 2023: estetica e dimensioni

La Honda CR V sesta generazione guadagna ricalca la filosofia stilistica dei modelli Ridgeline e Passport TrailSport, sbarcati da poco in America. La vettura cresce in dimensioni, incrementando lunghezza, larghezza e passo: 470 cm di lunghezza (7 in più rispetto alla precedente), 185 cm di larghezza, 168 cm di altezza e con un passo di 270 cm (+4).

Inoltre, sfoggia nuovi montanti anteriori che garantiscono maggiore visibilità al guidatore. Di nuova concezione la griglia anteriore verticale di grandi dimensioni chiamata a separare i proiettori LED dalla forma allungata e che lambisce l’imponente cofano motore. Nuova la collezione di cerchi in lega e i proiettori posteriori che ora si estendono verticalmente, mentre lo spoiler regala più slancio alla vista d’insieme.

Honda CR-V 2023: interni e dotazione

Anche l’interno della Honda CR-V 2023 è stato completamente rivisto, a patire dal design della plancia, caratterizzato da un design sportiveggiante e fino ad arrivare ai materiali utilizzati che risultano di carattere premium e ben assemblati. Non manca una strumentazione digitale con schermo da 7 pollici, abbinato ad un dispositivo fisico se si opta per le varianti Sport e Sport Touring. La console centrale ospita invece un infotainment con display da 7 o 9 pollici che permette di gestire numerose funzioni, tra cui la connettività per smartphone e l’impianto audio.

Sulla Sport Touring segnaliamo la presenza del sofisticato impianto audio premium Bose con 12 diffusori, realizzato appositamente per questo modello. Questo impianto sfrutta le tecnologie Bose Centerpoint e SurroundStage per un’esperienza di ascolto di primo livello.

Motorizzazioni

Negli USA, l’Honda CR-V nuovo modello viene proposto con un 1.5 litri turbo benzina con 193 CV e un full hybrid 2.0 litri da 204 CV. In Europa la vettura debutterà nel mese di luglio 2023,in versione “e:PHEV”, ovvero nella variante ibrida plug-in. Non è infatti un caso che la nuova CR-V sarà una delle auto ibride del 2023 più attese in Italia.