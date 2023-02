BMW X5 e X6 2023: tempo di restyling per i due SUV

Per le BMW X5 e X6 è tempo di restyling, i due SUV bavaresi si rifanno il look, migliorano le tecnologie e aggiornano i motori.

BMW X5 e X6 si aggiornano grazie a un restyling che applica un ringiovanimento tramite il refresh degli esterni, dell’abitacolo e del comparto tecnologico, oltre che tecnico. I motori, invece, ricevono tutti quanti una bella elettrificazione.

Cambio di look

Sia X5 che X6 cambiano il frontale grazie a dei fari più rastremati di 35 mm con luci diurne dal taglio simile a una freccia. Il doppio rene della calandra, ora, può essere anche retroilluminato nelle versioni che adottano motori a sei cilindri. Al posteriore compaiono dei fari a Led con un motivo interno a X. Di serie per tutti i modelli le barre sul tetto con finitura in alluminio satinato.

BMW, abitacolo più moderno

Sulle nuove vetture tedesche arriva il Curved Display che unisce lo schermo da 12,3 pollici utilizzato per la strumentazione con il 14,9 pollici dell’infotainment, che utilizza il sistema operativo di ultima generazione OS 8.0. Per coloro che hanno il desiderio di rendere l’abitacolo ancora più tecnologico, la scelta può ricadere sull’head-up display con realtà aumentata.

Di serie, invece, vengono garantiti dei sedili anteriori sportivi e la finitura in similpelle, mentre per la pelle e le altre possibili varianti si deve passare alla lista degli optional. Stesso discorso per il tetto panoramico con luci a Led integrate, l’impianto audio Bowers & Wilkins e il nuovo sistema di riscaldamento per i pannelli delle portiere e per il portabicchieri.

Motori elettrificati

La gamma motori riceve la sospirata elettrificazione, così arrivano in listino tutti propulsori mild-hybrid con una versione aggiornata del cambio automatico Steptronic Sport a otto marce con paddle dietro al volante. Le versioni M60i sfoggiano il V8 4,4 litri biturbo con sistema mild hybrid a 48 volt da 530 CV, che permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi.

Restano acquistabili le due versioni con i 3.0 sei cilindri in linea, la xDrive40i, a benzina da 380 CV, e la xDrive30d diesel da 298 cv e 670 Nm. La ibrida plug-in è la xDrive50e con una potenza di sistema di 490 CV e coppia massima di 700 Nm grazie all’abbinamento tra il 3.0 sei cilindri a benzina da 313 CV e l’elettrico da 197 CV integrato nel cambio. L’autonomia esclusivamente elettrica è di 94-110 km.