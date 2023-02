Mercedes GLE e GLE Coupé si rinnovano con il restyling 2023

In Mercedes-Benz arriva il momento del restyling per GLE e GLE Coupé. Le novità, dunque, riguardano gli esterni, l’abitacolo, la tecnologia e le dotazioni a disposizione dei due SUV di Stoccarda. I motori, ora, sono integralmente elettrificati con unità mild hybrid e altrettante plug-in. Confermate le esclusive versioni AMG, le sportive della famiglia. Per quanto riguarda il listino prezzi per il mercato italiano, tuttavia, bisognerà attendere ancora.

Una rinfrescata al look

Le novità arrivano soprattutto sul frontale. Mercedes ha varato dei ritocchini al paraurti, alla griglia e alle prese d’aria della GLE. Di serie, adesso, riscontriamo dei fari a LED High‑Performance, mentre quelli AMG Line sono di serie sulla GLE Coupé. Anche al posteriore qualcosa cambia, infatti arrivano dei nuovi gruppi ottici a LED. Vengono aggiunti anche dei nuovi colori Sodalite Blue metallic e Manufaktur Alpine Grey solid per impreziosire la carrozzeria. A disposizione ci sono anche dei nuovi cerchi in lega da 19, 20 pollici e 21 pollici. Negli interni ci sono dei nuovi rivestimenti sia per la GLE e che per la GLE Coupé, poi, è nuovo anche il volante multifunzione con comandi touch e razze sdoppiate.

Un salto in avanti tecnologico

Sul restyling delle due SUV della gamma arriva il sistema audio premium Burmester Surround Sound System, il quale è stato migliorato. Novità anche per il sistema MBUX dell’infotainment (sempre doppio schermo da 12,3 pollici), che è stato reso più efficace al pari dell’assistente vocale, adesso più intelligente. Tra gli optional è disponibile l’Energizing Air Control che tiene sott’occhio la qualità dell’aria e filtra tutte le impurità. Presente il supporto agli aggiornamenti OTA.

Le motorizzazioni Mercedes GLE e GLE Coupé

Le Mercedes-Benz GLE e GLE Coupé restyling hanno una gamma composta da motori benzina e diesel Mild Hybrid, oltre a due versioni Plug-in. Rispetto al recente passato la potenza è stata implementata. Di seguito le versioni disponibili:

GLE 450 4MATIC: 6 cilindri benzina 3 litri – 280 kW / 381 CV con 500 Nm di coppia, 0 a 100 km/h in 5,6 secondi – velocità massima di 250 km/h;

GLE 300 d 4MATIC: 4 cilindri diesel 2 litri – 198 kW / 269 CV con 550 Nm di coppia, 0 a 100 km/h in 6,9 secondi – velocità massima di 230 km/h;

GLE 450 d 4MATIC: 6 cilindri diesel 3 litri – 270 kW / 367 CV con 750 Nm di coppia, 0 a 100 km/h in 5,6 secondi – velocità massima di 250 km/h;

GLE 400 e 4MATIC: 4 cilindri benzina 2 litri 185 kW / 252 CV + elettrico da 100 kW / 136 CV, potenza massima del sistema di 280 kW / 381 CV con 600 Nm di coppia – 0 a 100 km/h in 6,1 secondi – velocità massima di 210 km/h;

GLE 350 de 4MATIC: 4 cilindri diesel 2 litri 145 kW / 197 CV + elettrico da 100 kW / 136 CV, potenza massima del sistema di 245 kW / 333 CV con 750 Nm di coppia – 0 a 100 km/h in 6,9 secondi – velocità massima di 210 km/h.

Le versioni plug-in hybrid garantiscono un’autonomia in elettrico tra 89 e 109 km (grazie a una batteria da 31,2 kWh). Per tutti i modelli GLE e GLE Coupé è preventivata la trazione integrale 4Matic e il cambio automatico 9G-Tronic.

Gli ADAS delle Mercedes-Benz

Il pacchetto di assistenza alla guida per le due Mercedes garantisce: l’Active Distance Assist DISTRONIC, l’Active Steering Assist e il Traffic Sign Assist. Il pacchetto parcheggio con telecamera a 360° supporta il conducente nelle manovre di ingresso e uscita dai parcheggi. Un’altra novità è il sistema “cofano trasparente”. Poi c’è anche il Trailer route planner per il sistema di navigazione: sul display centrale si può organizzare un percorso che si adatti alla guida con un rimorchio precedentemente definito, senza andare incontro a perdite di tempo.

Le Mercedes-Benz GLE e GLE Coupé AMG

Le novità delle versioni AMG: nuovi colori Alpine Grey uni e Sodalite Blue metallic. Nell’abitacolo compaiono nuovi rivestimenti e l’ultima versione del sistema MBUX con grafiche specifiche AMG. Di seguito le motorizzazioni: