Nuova Mazda2 2023: la city car “gemella” della Yaris

La Mazda2 2023, la seconda generazione della piccola utilitaria a due volumi del marchio giapponese, è l’inedito frutto della prolifica collaborazione tra la Casa di Hiroshima e Toyota. La nuova segmento B deriva infatti dalla Toyota Yaris, una delle piccole più di successo in Europa e in Italia. E così Mazda2 esordisce per la prima volta con la sofisticata tecnologia full-hybrid di Toyota.

Com’è la nuova Mazda2?

La Mazda 2 Hybrid raddoppia l’offerta elettrificata del Brand giapponese nel segmento B. Infatti affianca la Mazda 2 mild hybrid che, nel frattempo, è stata aggiornata. Guardandola si prova una certo dejavù visto che ricorda, in tutto e per tutto, la Toyota Yaris. Infatti, nasce da una partnership con l’altra Casa nippoonica, e cambia solamente per alcuni dettagli.

Look simile alla Toyota Yaris

Esteticamente la Mazda2 hybrid riprende molto fedelmente le forme sinuose e sportive della Yaris, distinguendosi da questa fondamentalmente per i loghi Mazda. È lunga 3,94 m, larga 1,75 m e alta 1,47 m e vanta un generoso passo di 2,68 metri che permette di ospitare 4 persone adulte. Il vano bagagli con il divano posteriore in uso mette a disposizione uno spazio di 286 litri.

Motore ibrido

Il powertrain full-hybrid della vettura, per la prima volta nel listino Mazda, combina un propulsore a benzina 3 cilindri da 1.5 litri con un’unità elettrica per una potenza complessiva pari a 116 CV. Grazie a queste doti, la vettura dichiara uno scatto da 0 a 100 km/h in 9,7 secondi e raggiunge i 175 km/h di velocità massima. Per quanto riguarda i consumi di carburante e le emissioni nocive nel ciclo combinato WLTP, si parla di una media rispettivamente pari a consuma 3,8-4 l/100 km e 87-93 g/km di CO2 (a secondo dell’uso dei cerchi da 16 o 15 pollici). L’efficienza del propulsore permette di passare automaticamente in modalità 100% elettrica all’avvio, mentre nella marcia normale l’azione dei due motori risulta combinata. Quando si frena o decelera, il sistema di recupero dell’energia cinetica, immagazzina quest’ultima nella batteria.

Prezzo della Mazda2 del 2023

La Mazda2 Hybrid 2022 ha un listino prezzi ufficiale, che non si discosta molto dalla sorella gemella Toyota offerta con lo stesso propulsore. I prezzi della Toyota Yaris Hybrid, partono da 20.550 euro per il primo tra gli altri allestimenti della Mazda2 (Active, Trend, Lounge, Style e Premiere), Mazda 2 è invece proposta in tre soli allestimenti: Mazda2 Hybrid Pure, Mazda2 Hybrid Agile e Mazda2 Hybrid Select. Il prezzo di partenza del modello Pure è di 20.350 euro, che sale a 22.350 euro per la Agile fino ad arrivare alla top di gamma Selct che raggiunge i 25.900 euro.