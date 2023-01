Mazda CX-5: ora anche mild-hybrid

La Mazda CX-5 si rinnova in questo 2023, soprattutto con l’introduzione di un sistema di ibridazione. Quest’ultimo è un ibrido leggero M Hybrid 24V (e-Skyactiv G Mazda M Hybrid) che viene accoppiato ai propulsori a benzina 2.0 litri da 165 CV e 2.5 litri da 194 CV. Questa tecnologia dà un supporto importante al motore termico all’avvio, nelle partenze da fermo o quando è richiesta maggiore potenza.

Da non sottovalutare anche la sua capacità di ridurre i consumi di carburante tra il 5% e l’8% rispetto ai precedenti propulsori a benzina. La batteria agli ioni di litio da 24 V lavora con il motore elettrico ed è collocata tra le ruote, non impattando – in questo modo – nella capienza dell’abitacolo.

Diesel ancora in gamma

Il SUV giapponese dispone anche del diesel 2.2 litri Skyactive D a doppia turbina combinato con due livelli di potenza: 150 CV e 380 Nm di coppia. La trazione può essere anteriore o integrale, con cambio manuale o automatico a sei marce, e nella versione più potente da 184 CV e 450 Nm di coppia con trazione integrale e cambio automatico di serie.

Migliorano le dotazioni di serie

La versione 2023 della CX-5 migliorano grazie all’introduzione di: volante e sedili anteriori riscaldabili elettricamente, base di ricarica senza fili per il telefono, display touch compatibile con Apple Carplay e Android Auto e prese anteriori con standard USB-C. Esordiscono anche delle nuove colorazioni per la carrozzeria, ben dieci tinte, che includono anche la Rhodium White Premium, un bianco puro ispirato all’estetica giapponese.

Allestimenti e prezzi Mazda CX-5 2023

Oltre alle due edizioni speciali Advantage e Newground, sono quattro gli allestimenti disponibili per la Mazda CX-5 2023:

Centre Line;

Exclusive Line;

Homura;

Takumi.

Il SUV giapponese è ordinabile con prezzi che partono da 36.700 euro per la versione ibrida benzina 2.0 litri 165 CV in allestimento Centre Line con trazione anteriore e cambio manuale a 6 marce, per arrivare fino ai 50.050 euro della Takumi con motore diesel 2.2 litri da 184 CV, trazione integrale e cambio automatico.