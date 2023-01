Polestar 2 2023: aggiornamenti per la berlina elettrica

Polestar 2, la berlina del marchio appartenente a Volvo Cars, si aggiorna. Presente sul mercato dal 2019, l’elettrica si dà una rinfrescata con l’introduzione di alcuni dettagli estetici rilevanti, come la cosiddetta SmartZone, al debutto su questo modello. Non è un particolare inedito per il brand scandinavo, dato che lo abbiamo visto anche sulla Polestar 3, in ogni caso si tratta di una mascherina che dà rifugio ad alcuni dei sensori idonei per il sistema di assistenza alla guida, come la telecamera anteriore ed il radar a medio raggio. Altra novità sono i cerchi in lega di 20 pollici previsti nel Performance Pack.

Aggiornamento Powertrain

Un altro significativo aggiornamento riguarda i powertrain, con i nuovi motori elettrici a magneti permanenti e inverter al carburo di silicio realizzati internamente. La Polestar 2 è disponibile in quattro diverse versioni a trazione posteriore e a trazione integrale, con batteria normale o maggiorata.

Tutte le versioni hanno la stessa batteria CATL da 82 kWh composta da 27 moduli, tranne la Standard con motore singolo che invece ha un accumulatore da 69 kWh (24 moduli) fornito dalla LG. Le nuove batterie dispongono di una composizione chimica migliorata che è in grado di avere una velocità di carica più elevata, fino a 205 kW DC per le batterie Long Range e 135 kW per la batteria Standard Range.

Le versioni di Polestar 2

La gamma di Polestar 2 è odiernamente così composta:

Long Range con doppio motore e Performance Pack, con una potenza complessiva di 476 CV e 740 Nm di coppia e autonomia di 592 km (0-100 in 4,2 secondi);

da 421 CV e 740 Nm, con la stessa autonomia (0-100 in 4,5 secondi); Long Range Single Motor con 299 CV di potenza, 490 Nm di coppia e 635 km di autonomia (0-100 in 6,2 secondi);

Standard Range Single Motor da 272 CV e 490 Nm, 518 km di autonomia e 0-100 in 6,4 secondi.

Listino prezzi