DR 3.0 restyling 2023: prezzi, motori, allestimenti

DR 3.0 è tempo di restyling, così il SUV si rifà il look e si riscopre più moderno e accattivante. Gli aggiornamenti si sono incentrati soprattutto all’anteriore, nel quale trova collocazione una mascherina di dimensioni maggiorate con listelli cromati dallo sviluppo orizzontale. Nuovi anche i fari, adesso più rastremati, così come i fanali posteriori, che ora sono a LED. Altra novità sono barre sul tetto, un vezzo estetico funzionale e che dona a tutta la macchina un temperamento più da offroad.

Dotazione più ricca

La dotazione di serie della DR 3.0 MY23 è ricca ed è così composta: tetto apribile, nuovo sistema multimediale con schermo da 9” con compatibilità Apple CarPlay e smartphone mirroring per Android, cerchi in lega da 17” (optional da 18”), climatizzatore soft touch, interni in ecopelle con inserti in tessuto, sensori di parcheggio posteriori, retrocamera, accensione automatica dei fari, apertura da remoto del bagagliaio. Per quanto riguarda la sicurezza, la DR 3.0 ha a disposizione: sistema antibloccaggio ABS, ripartitore elettronico di frenata EBD, controllo della trazione ASR, assistenza per la partenza in salita HHC, frenata assistita EBA, controllo dinamico del veicolo ESP (disinseribile), e sistema di monitoraggio automatico pressione pneumatici.

Il prezzo di DR 3.0

Il prezzo di listino per la versione DR 3.0 1.5 benzina con 116 CV è di 18.900 euro. Sale a 20.500 la versione 1.5 Thermohybrid benzina/GPL con 114 CV. Entrambe le vetture possono essere abbinate a un cambio manuale a cinque marce che scarica la potenza a terra tramite le ruote anteriori.

Gli interventi

Tutto ciò che è stato compiuto sulla DR 3.0 non è altro che un miglioramento estetico per rinfrescare la linea dell’auto, già in vendita da alcuni anni in diverse generazioni e che fino a oggi ha collezionato buoni risultati sul mercato, soprattutto nella versione a GPL. La molisana a trazione cinese cercherà di ripetere il suo exploit commerciale anche nel corso del 2023.